На имущество экс-президента Армении Саргсяна наложили арест

ЕРЕВАН, 18 дек – РИА Новости. Арест наложен на имущество бывшего президента Арест наложен на имущество бывшего президента Армении Сержа Саргсяна , обвиняемого в хищении в особо крупных размерах, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Бывший глава государства не признает вину, считая дело политическим преследованием.

"На имущество Саргсяна и (проходящего по делу - ред.) главы компании "Флеш" Барсега Бегларяна наложен арест", - сообщила Оганджанян.

По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.

В Армении с 13 апреля 2018 года проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Саргсяна на пост премьера. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку. Саргсян на публике показывается редко.