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На имущество экс-президента Армении Саргсяна наложили арест
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РИА Новости

На имущество экс-президента Армении Саргсяна наложили арест

23:19 18.12.2019
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Серж Саргсян
Премьер-министр Армении Серж Саргсян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 18 дек – РИА Новости. Арест наложен на имущество бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемого в хищении в особо крупных размерах, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.
Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Бывший глава государства не признает вину, считая дело политическим преследованием.
"На имущество Саргсяна и (проходящего по делу - ред.) главы компании "Флеш" Барсега Бегларяна наложен арест", - сообщила Оганджанян.
По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
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В Армении с 13 апреля 2018 года проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Саргсяна на пост премьера. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку. Саргсян на публике показывается редко.
После смены власти в Армении были возбуждены уголовные дела против ряда бывших руководителей страны, в том числе экс-президента Роберта Кочаряна, бывшего спикера парламента Ары Баблояна, экс-начальника Генштаба Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна. В качестве возможного фигуранта уголовного дела по статье "превышение должностных полномочий" следователи указывают и действующего главу Конституционного суда Грайра Товмасяна.
Премьер-министр Серж Саргсян во время встречи с Николом Пашиняном
4 декабря, 20:07
Экс-президент Армении Саргсян не согласен с предъявленными обвинениями
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