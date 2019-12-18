Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T23:14+0300
https://ria.ru/20191218/1562555691.html
В СДПГ раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
https://cdn23.img.ria.ru/images/151608/25/1516082549_0:390:2948:2048_1036x0_80_0_0_bed1c25b2082a76c85966507bdacb14e.jpg
РИА Новости

В СДПГ раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"

23:13 18.12.2019 (обновлено: 23:14 18.12.2019)
709
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГерманский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Представители Социал-демократической партии, входящей в правящую коалицию Германии, раскритиковали решение США ввести санкции против проекта "Северный поток-2", призвав правительство отреагировать на этот шаг Вашингтона.
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.
Одна из сопредседателей СДПГ Заския Эскен заявила в эфире телеканала ZDF, что санкции - "не особо дружественный акт". По ее словам, правительство не должно было такого допускать и должно отреагировать. Она добавила, что политика США пытаться "влиять на европейский порядок" представляет собой проблему.
Ее соратница, премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг считает, что США преследуют собственные экономические интересы.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 13:18
В Кремле оценили влияние возможных санкций США на "Северный поток — 2"
"Это абсолютно неприемлемое решение, в котором можно заподозрить, что здесь свою роль играют собственные экономические интересы. Германия должна сама решать, от кого и каким образом получать энергоносители", - заявила она медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Она подчеркнула, что СП-2 имеет большое значения для энергоснабжения Германии и выразила обеспокоенность, что проект может сорваться. "В ближайшие годы мы отойдем от атомной и угольной энергетики. Газопровод важен для будущего энергоснабжения Германии. Очень надеюсь, что газопровод удастся реализовать", - заявила она.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным проектом, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Вчера, 14:49
Аналитик: США не помешают полностью загрузить "Северный поток-2"
2400000
Обсудить 0
Северный поток — 2Бундестаг ГерманииСоциал-демократическая партия ГерманииГерманияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
В сенате США грозят "фатальными санкциями" прокладчику Nord Stream 2
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев назвал страны, желающие присоединиться к "нормандскому формату"
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
На сирийскую армию напали сотни боевиков
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Борис Грызлов
Грызлов настаивает на процессуальной чистке Киевом участников обмена
Здание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
Завершилась первая встреча контактной группы после саммита в Париже
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Пристайко: возможность договориться с Россией о транзите газа остается
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Комитет сената США одобрил пакет антироссийских санкций
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Киев не стал обсуждать разведение сил вдоль всей линии соприкосновения
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев
"Нафтогаз" оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле оценили влияние возможных санкций США на "Северный поток — 2"
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
Раскрыта причина задержания израильтян в Домодедово
Банкомат
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Здание американского Сената в Вашингтоне
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
Передача военнопленных Украине представителями ЛНР
В ДНР обвинили Киев в саботаже договоренностей "нормандской" четверки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:59В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
Лента новостейМолния