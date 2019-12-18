В СДПГ раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"

Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.

Одна из сопредседателей СДПГ Заския Эскен заявила в эфире телеканала ZDF , что санкции - "не особо дружественный акт". По ее словам, правительство не должно было такого допускать и должно отреагировать. Она добавила, что политика США пытаться "влиять на европейский порядок" представляет собой проблему.

Ее соратница, премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг считает, что США преследуют собственные экономические интересы.

"Это абсолютно неприемлемое решение, в котором можно заподозрить, что здесь свою роль играют собственные экономические интересы. Германия должна сама решать, от кого и каким образом получать энергоносители", - заявила она медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Она подчеркнула, что СП-2 имеет большое значения для энергоснабжения Германии и выразила обеспокоенность, что проект может сорваться. "В ближайшие годы мы отойдем от атомной и угольной энергетики. Газопровод важен для будущего энергоснабжения Германии. Очень надеюсь, что газопровод удастся реализовать", - заявила она.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.