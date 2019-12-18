Грызлов настаивает на процессуальной чистке Киевом участников обмена

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Киев должен выполнить достигнутые договоренности по процессуальной очистке участников обмена "всех установленных на всех установленных", заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
В среду в Минске прошла встреча контактной группы по Донбассу.
"Было отмечено, что многие участники предыдущих обменов, переданные с украинской стороны, не получили удостоверения их личности и документы, подтверждающие отсутствие уголовного преследования. Киев должен выполнить достигнутые договоренности по процессуальной очистке участников обмена "всех установленных на всех установленных", - отметил Грызлов.