Грызлов настаивает на процессуальной чистке Киевом участников обмена

Точного списка для обмена пленными в Донбассе пока нет, заявили в ДНР

Точного списка для обмена пленными в Донбассе пока нет, заявили в ДНР

"Было отмечено, что многие участники предыдущих обменов, переданные с украинской стороны, не получили удостоверения их личности и документы, подтверждающие отсутствие уголовного преследования. Киев должен выполнить достигнутые договоренности по процессуальной очистке участников обмена "всех установленных на всех установленных", - отметил Грызлов.