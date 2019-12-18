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Грызлов настаивает на процессуальной чистке Киевом участников обмена
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РИА Новости

Грызлов настаивает на процессуальной чистке Киевом участников обмена

23:12 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Киев должен выполнить достигнутые договоренности по процессуальной очистке участников обмена "всех установленных на всех установленных", заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
В среду в Минске прошла встреча контактной группы по Донбассу.
Представители Красного Креста во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка.
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"Было отмечено, что многие участники предыдущих обменов, переданные с украинской стороны, не получили удостоверения их личности и документы, подтверждающие отсутствие уголовного преследования. Киев должен выполнить достигнутые договоренности по процессуальной очистке участников обмена "всех установленных на всех установленных", - отметил Грызлов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныБорис ГрызловМинскРоссияУкраинаВ мире
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