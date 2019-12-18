Киев не стал обсуждать разведение сил вдоль всей линии соприкосновения

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Киев по-прежнему отказывается обсуждать на переговорах в Минске разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
Первая после парижского саммита "нормандской четверки" встреча Контактной группы по Донбассу прошла 18 декабря.
Как сообщил Грызлов, главной темой встречи стала реализация задач, обозначенных в парижском документе.
"Подчеркну, что парижский документ еще раз подтвердил нерушимость Минских договоренностей, необходимость их выполнения", - сказал он.
По словам полпреда, контактная группа обсудила вопрос поэтапного продолжения разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, в том числе – вопрос соглашения о разведении сил и средств на трех новых участках.
"При этом киевская делегация по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, хотя понятно, что три очередных участка должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств", - отметил Грызлов.
На первом за три года саммите лидеров стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
9 декабря, 21:34Минские соглашения