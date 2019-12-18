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Киев и Донбасс подтвердили приверженность режиму прекращения огня
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РИА Новости

Киев и Донбасс подтвердили приверженность режиму прекращения огня

23:02 18.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Стороны конфликта в Донбассе на встрече контактной группы в Минске подтвердили приверженность режиму прекращения огня в регионе, сообщил журналистам полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
В Минске 18 декабря прошла встреча контактной группы по Донбассу.
"Стороны конфликта – Киев и Донбасс - вновь подтвердили приверженность бессрочному прекращению огня, о котором договорились в июле этого года. Сторонами подтверждено стремление к выполнению всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня, в соответствии с заявлением сторон о введении бессрочного режима прекращения огня от 17.07.2019 г", - сообщил Грызлов.
Он отметил, что на встрече также обсуждались задачи, связанные с правовым статусом Донецка и Луганска, закреплением особого статуса Донецка и Луганска в украинском законодательстве и украинской конституции.
"Минские договоренности совершенно недвусмысленно говорят, что особый статус Донбасса должен быть зафиксирован в конституции Украины и что все вопросы законодательного и конституционного статуса должны быть согласованы с представителями Донецка и Луганска. Именно такой подход отражен и в парижском документе "нормандской четверки", - добавил полпред.
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