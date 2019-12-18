Киев и Донбасс подтвердили приверженность режиму прекращения огня

"Стороны конфликта – Киев и Донбасс - вновь подтвердили приверженность бессрочному прекращению огня, о котором договорились в июле этого года. Сторонами подтверждено стремление к выполнению всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня, в соответствии с заявлением сторон о введении бессрочного режима прекращения огня от 17.07.2019 г", - сообщил Грызлов.

Он отметил, что на встрече также обсуждались задачи, связанные с правовым статусом Донецка и Луганска, закреплением особого статуса Донецка и Луганска в украинском законодательстве и украинской конституции.

"Минские договоренности совершенно недвусмысленно говорят, что особый статус Донбасса должен быть зафиксирован в конституции Украины и что все вопросы законодательного и конституционного статуса должны быть согласованы с представителями Донецка и Луганска. Именно такой подход отражен и в парижском документе "нормандской четверки", - добавил полпред.