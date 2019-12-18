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Пристайко: возможность договориться с Россией о транзите газа остается
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РИА Новости

Пристайко: возможность договориться с Россией о транзите газа остается

22:45 18.12.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 18 дек — РИА Новости. Возможность Киева и Москвы договориться о транзите газа остается, считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает этим годом, при этом сама республика получает "голубое топливо" реверсом из Европы. Ранее в среду глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания нового контракта, на транзит с 1 января, стремится к нулю.
"Андрей Коболев - профессионал, который занимается этим вопросом. Я смотрю на эту ситуацию немного шире: это часть, которая - мы понимаем, как она укладывается в большой пазл всего этого. Мне все-таки кажется, что есть возможность у нашей команды договориться об обеспечении Европы газом", - заявил Пристайко в эфире телеканала "Украина 24", комментируя слова главы "Нафтогаза"
Он также назвал украинскую газотранспортную систему "единственным надежным и значительным потоком".
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Вадим ПристайкоАндрей КоболевНафтогаз УкраиныМИД УкраиныРоссияУкраинаЭкономика
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