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Ядерные технологии
2019-12-18T22:43+0300
https://ria.ru/20191218/1562555223.html
Иран ожидает расширения сотрудничества с Россией по объекту в Фордо
https://cdn22.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1036x0_80_0_0_c58d66cfe230fb70b7fe13b3fbd44c46.jpg
РИА Новости

Иран ожидает расширения сотрудничества с Россией по объекту в Фордо

22:43 18.12.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Тегеран ожидает, что сотрудничество с Москвой по ядерному объекту в Фордо в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий расширится, заявил посол Ирана в РФ Мехди Санаи.
С 2017 года специалисты топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе работали над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо для производства стабильных изотопов теллура и ксенона в медицинских целях. После 6 ноября Иран отказался от выполнения части обязательств по ядерной сделке, начав обогащение урана в Фордо, что сделало технически невозможным производство стабильных изотопов в том же помещении, где идет обогащение урана. После этого российская компания сначала заявила, что приостанавливает работы на объекте, а затем - что не рассматривает возможность возобновления работ на заводе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что вокруг проекта на "Фордо" сложилась новая ситуация, и российская сторона переводит его в режим "stand-by".
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"Мы ожидаем, что текущее ирано-российское сотрудничество в рамках реализации СВПД, в частности по ядерному объекту в Фордо, продолжится и даже расширится", - сказал Санаи в интервью газете "Коммерсант".
При этом дипломат отметил, что Москва и Пекин, несмотря на значительную политическую поддержку, могли бы "сделать больше для поддержки Ирана". Санаи напомнил, что после одностороннего выхода США из СВПД Иран принял решение о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках СВПД с промежутками в 60 дней.
"Существует вероятность, что после еще нескольких периодов сокращения просто не останется обязательств, которые Иран захочет исполнять", - констатировал посол.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Четвертый этап сокращения обязательств был объявлен Тегераном 6 ноября. Среди последних расширений санкций США в отношении Ирана - запрет гражданам США на ведение дел с авиакомпанией Mahan Air, а также десятком ее самолетов. Собственность внесенных в список санкций компаний в юрисдикции США будет заблокирована.
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Ядерные технологииСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мехди СанаиРосатомСергей РябковТегеран (город)РоссияТВЭЛВ мире
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