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Точного списка для обмена пленными в Донбассе пока нет, заявили в ДНР
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РИА Новости

Точного списка для обмена пленными в Донбассе пока нет, заявили в ДНР

22:44 18.12.2019 (обновлено: 22:58 18.12.2019)
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© РИА Новости / Маша Росс / Перейти в фотобанкПредставители Красного Креста во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка.
Представители Красного Креста во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка.
© РИА Новости / Маша Росс
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МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Точного списка для обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе пока нет, заявила в среду глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.
"По количеству людей (для обмена - ред.) тоже есть спорные вопросы, но сегодня мы с украинской стороной проговорили, что должна пройти верификация всех людей, которые должны попасть на обмен, в таком формате, в котором обе стороны будут доверять друг другу и доверять людям, которые будут поводить эту верификацию. То есть пока что окончательных цифр на сегодняшний день нет", - сказала Никонорова журналистам по итогам очередного раунда переговоров контактной группы в Минске.
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Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
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Наталья НиконороваСитуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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