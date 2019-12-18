Точного списка для обмена пленными в Донбассе пока нет, заявили в ДНР

Представители Красного Креста во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка.

МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Точного списка для обмена пленными между сторонами конфликта в Точного списка для обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе пока нет, заявила в среду глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова

"По количеству людей (для обмена - ред.) тоже есть спорные вопросы, но сегодня мы с украинской стороной проговорили, что должна пройти верификация всех людей, которые должны попасть на обмен, в таком формате, в котором обе стороны будут доверять друг другу и доверять людям, которые будут поводить эту верификацию. То есть пока что окончательных цифр на сегодняшний день нет", - сказала Никонорова журналистам по итогам очередного раунда переговоров контактной группы в Минске.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.