На сирийскую армию напали сотни боевиков

Нападение велось с двух точек: в районе населенного пункта Тамана в наступление при поддержке двух танков и БТР перешли около 40 человек. При этом еще до 60 членов незаконных вооруженных формирований, проделав проход в минном заграждении, попытались завладеть высотой севернее населенного пункта Зайтуна провинции Идлиб.