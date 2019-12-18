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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-18T23:22+0300
https://ria.ru/20191218/1562554596.html
На сирийскую армию напали сотни боевиков
https://cdn23.img.ria.ru/images/155024/89/1550248954_0:20:2983:1698_1036x0_80_0_0_dd336ce5251cdb211a60edb327398c1e.jpg
РИА Новости

На сирийскую армию напали сотни боевиков

22:05 18.12.2019 (обновлено: 23:22 18.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Около сотни боевиков на танках и БТР напали на позиции сирийской армии у Таманы и на высоте в районе Зайтуны в Идлибе, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Атаки проводили боевики вооруженных группировок "Хайат Тахрир аш-Шам"*, "Хуррас ад-Дин" и "Сирийская национальная армия".
Сирийская армия в провинции Идлиб
17 декабря, 22:28Война в Сирии
В Идлибе при отражении атаки террористов погибли трое сирийских солдат
Нападение велось с двух точек: в районе населенного пункта Тамана в наступление при поддержке двух танков и БТР перешли около 40 человек. При этом еще до 60 членов незаконных вооруженных формирований, проделав проход в минном заграждении, попытались завладеть высотой севернее населенного пункта Зайтуна провинции Идлиб.
Сирийская армия отбила все атаки, уничтожив один танк и один бронетранспортер террористов.
Позднее около 200 боевиков при поддержке десяти автомобилей повышенной проходимости с установленным на них крупнокалиберным вооружением атаковали позиции вооруженных сил в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб. При отражении нападения уничтожены три боевика, 12 сирийских военных получили ранения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Популярные комментарии
Сотни боевиков напали на сирийскую армию на танках. Прочитав статью выясняется, что танков было всего два. Как же они поместились на 2 танка.
18 декабря, 22:23
Денис Водовозов
341001219
Вообще Лавров заявлял на днях что боевиков в Сирии победили
18 декабря, 22:54
Владимир Владимирович Чубаисов
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