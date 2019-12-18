В Идлибе при нападении боевиков ранены двенадцать сирийских военных

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Около 200 боевиков атаковали позиции вооруженных сил Сирии в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб, ранены 12 сирийских военных, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"В 17.20 после массированного обстрела позиций правительственных сил из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий до 200 боевиков при поддержке 10 автомобилей повышенной проходимости с установленным на них крупнокалиберным вооружением атаковали позиции Сирийской Арабской Армии в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб", - заявил Боренков.
Он добавил, что при отражении нападения уничтожены три боевика, 12 сирийских военнослужащих получили ранения.