В Идлибе при нападении боевиков ранены двенадцать сирийских военных

"В 17.20 после массированного обстрела позиций правительственных сил из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий до 200 боевиков при поддержке 10 автомобилей повышенной проходимости с установленным на них крупнокалиберным вооружением атаковали позиции Сирийской Арабской Армии в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб", - заявил Боренков.