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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-18T22:09+0300
https://ria.ru/20191218/1562554557.html
В Идлибе при нападении боевиков ранены двенадцать сирийских военных
https://cdn24.img.ria.ru/images/156039/25/1560392564_0:128:3062:1850_1036x0_80_0_0_f984cfd6a709abe0262a4caea018ab8f.jpg
РИА Новости

В Идлибе при нападении боевиков ранены двенадцать сирийских военных

22:09 18.12.2019
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии
Подразделения сирийской армии
© Фото : SANA
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Около 200 боевиков атаковали позиции вооруженных сил Сирии в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб, ранены 12 сирийских военных, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"В 17.20 после массированного обстрела позиций правительственных сил из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий до 200 боевиков при поддержке 10 автомобилей повышенной проходимости с установленным на них крупнокалиберным вооружением атаковали позиции Сирийской Арабской Армии в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб", - заявил Боренков.
Сирийская армия в провинции Идлиб
17 декабря, 22:28Война в Сирии
В Идлибе при отражении атаки террористов погибли трое сирийских солдат
Он добавил, что при отражении нападения уничтожены три боевика, 12 сирийских военнослужащих получили ранения.
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