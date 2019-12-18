Премьер Черногории отказался отозвать спорный законопроект о церквях

БЕЛГРАД, 18 дек – РИА Новости. Премьер Премьер Черногории Душко Маркович отказался отозвать из парламента законопроект о религиозных объединениях, который вызвал резкую критику крупнейшего из них - митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ).

Правительство Черногории после внесения изменений утвердило 5 декабря проект закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" и направило его на рассмотрение в Скупщину (парламент). При этом правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 парламентского мандата.

Глава черногорского правительства участвовал в среду в дебатах из-за законопроекта с оппозиционными депутатами. Представители нескольких партий так же, как ранее патриарх Сербский Ириней, призвали власти Черногории отозвать законопроект с рассмотрения, назначенного на 24 декабря.

"Мы не отзовем законопроект, он направлен парламенту на рассмотрение и утверждение и правительство стоит за своим предложением, посмотрим, что покажет парламентская дискуссия", - заявил после обсуждения премьер Маркович. Видеозапись размещена в Facebook кабмина.

В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности. В частности, согласно положениям законопроекта, государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые Церковь не имеет документов о праве собственности (фактически на все, построенное до 1918 года), а затем передать их непризнанной в православном мире "Черногорской церкви".

Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря против нового закона о религиозных общинах в городе Никшич.