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Религия и мировоззрение
2019-12-18T22:05+0300
https://ria.ru/20191218/1562554532.html
Премьер Черногории отказался отозвать спорный законопроект о церквях
https://cdn24.img.ria.ru/images/39532/64/395326473_0:24:1024:600_1036x0_80_0_0_b3962a87f6b893b370db1ca45b89fa84.jpg
РИА Новости

Премьер Черногории отказался отозвать спорный законопроект о церквях

22:05 18.12.2019
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© РИА Новости / Ольга ЛипичФундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
© РИА Новости / Ольга Липич
БЕЛГРАД, 18 дек – РИА Новости. Премьер Черногории Душко Маркович отказался отозвать из парламента законопроект о религиозных объединениях, который вызвал резкую критику крупнейшего из них - митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ).
Правительство Черногории после внесения изменений утвердило 5 декабря проект закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" и направило его на рассмотрение в Скупщину (парламент). При этом правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 парламентского мандата.
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Глава черногорского правительства участвовал в среду в дебатах из-за законопроекта с оппозиционными депутатами. Представители нескольких партий так же, как ранее патриарх Сербский Ириней, призвали власти Черногории отозвать законопроект с рассмотрения, назначенного на 24 декабря.
"Мы не отзовем законопроект, он направлен парламенту на рассмотрение и утверждение и правительство стоит за своим предложением, посмотрим, что покажет парламентская дискуссия", - заявил после обсуждения премьер Маркович. Видеозапись размещена в Facebook кабмина.
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В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности. В частности, согласно положениям законопроекта, государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые Церковь не имеет документов о праве собственности (фактически на все, построенное до 1918 года), а затем передать их непризнанной в православном мире "Черногорской церкви".
Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря против нового закона о религиозных общинах в городе Никшич.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что ситуация вокруг законопроекта о вероисповедании в Черногории выходит за национальные пределы и затрагивает вопросы единства православного мира.
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Религия и мировоззрениеДушко МарковичНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияБелград (город)религияВ мире
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