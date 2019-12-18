В Карелии в ДТП с автобусом погиб один человек

"В 16.10 мск на 708 км трассы "Кола" водитель Nissan Almera в условиях снегопада при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что автобус следовал по маршруту Сегежа – Петрозаводск. В салоне было 15 пассажиров.
В ДТП погиб водитель легкового автомобиля, его пассажир, а также четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, отмечается в сообщении.
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