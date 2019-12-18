В Карелии в ДТП с автобусом погиб один человек

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Автобус и автомобиль столкнулись на трассе в Автобус и автомобиль столкнулись на трассе в Карелии , один человек погиб, пятеро травмированы, сообщает в среду ГИБДД РФ

"В 16.10 мск на 708 км трассы "Кола" водитель Nissan Almera в условиях снегопада при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автобус следовал по маршруту Сегежа – Петрозаводск. В салоне было 15 пассажиров.