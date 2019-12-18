Депутат попросил власти Ростова-на-Дону помочь ребенку с ДЦП

Когда мальчик был младше, через прокуратуру ей удалось добиться установки площадки, однако теперь ребенок подрос, и его коляска не помещается в рельсы. Уже несколько лет женщина пытается согласовать с властями вопрос замены пандуса, но безрезультатно.