Депутат попросил власти Ростова-на-Дону помочь ребенку с ДЦП

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы и сопредседатель правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов попросил главу администрации Ростова-на-Дону взять под личный контроль ситуацию с пандусом для ребенка с ДЦП.
"Жительница Ростова-на-Дону Оксана Демура <...> постоянно получает отписки чиновников из инстанций различного уровня", — рассказал Старшинов RT.
Ранее мать 12-летнего ростовчанина Оксана Демура обратилась в местное интернет-издание "Блокнот" и сообщила, что в их доме требуется заменить конструкцию для инвалидной коляски.
Когда мальчик был младше, через прокуратуру ей удалось добиться установки площадки, однако теперь ребенок подрос, и его коляска не помещается в рельсы. Уже несколько лет женщина пытается согласовать с властями вопрос замены пандуса, но безрезультатно.
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