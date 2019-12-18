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Депутат попросил власти Ростова-на-Дону помочь ребенку с ДЦП
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РИА Новости

Депутат попросил власти Ростова-на-Дону помочь ребенку с ДЦП

21:56 18.12.2019 (обновлено: 21:58 18.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДетский хоспис в Казани
Детский хоспис в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы и сопредседатель правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов попросил главу администрации Ростова-на-Дону взять под личный контроль ситуацию с пандусом для ребенка с ДЦП.
"Жительница Ростова-на-Дону Оксана Демура <...> постоянно получает отписки чиновников из инстанций различного уровня", — рассказал Старшинов RT.
Ранее мать 12-летнего ростовчанина Оксана Демура обратилась в местное интернет-издание "Блокнот" и сообщила, что в их доме требуется заменить конструкцию для инвалидной коляски.
Когда мальчик был младше, через прокуратуру ей удалось добиться установки площадки, однако теперь ребенок подрос, и его коляска не помещается в рельсы. Уже несколько лет женщина пытается согласовать с властями вопрос замены пандуса, но безрезультатно.
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Михаил СтаршиновГосдума РФЕдиная РоссияРостов-на-ДонуОбщество
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