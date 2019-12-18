Дагестан реализует программу модернизации медико-санитарной помощи

Общие показатели смертности в регионе ниже в 2,5 раза, чем среднероссийские. Для дальнейшего улучшения показателей республиканский Минздрав разрабатывает программу модернизации медико-санитарной помощи, сообщает пресс-служба ведомства.
Как ранее сообщал глава Дагестана Владимир Васильев, для улучшения работы службы скорой медицинской помощи и поликлинического звена в текущем году закуплены за счет средств республиканского бюджета 70 автомобилей скорой медицинской помощи и 50 современных флюорографов.
"На прошедшем онлайн-совещании с главой Минздрава РФ Вероникой Скворцовой по вопросам смертности в стране, министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов заявил о необходимости активизации работы первичного медицинского звена по выявлению и коррекции факторов риска и повышении качества диспансерного наблюдения. Глава регионального ведомства также считает важным вопрос маршрутизации пациентов для полного исключения случаев их госпитализации в непрофильные отделения", - отметили в пресс-службе.
Также с прошлого года в региональных ЛПУ поэтапно внедряется программа "Бережливая поликлиника" для снижения затрат времени на очереди к специалистам и создания комфортных условий, как для посетителей, так и работников поликлиник. Полный переход всех поликлиник на новый формат работы планируется завершить к 2024 году.
Для совершенствования работы службы СМП в начале октября Дагестан в рамках нацпроекта "Здравоохранение" получил вертолет Ми-8АМТ для нужд санавиации. Только за два месяца в ведущие клиники Махачкалы с его помощью эвакуировано 55 пациентов из городов и труднодоступных сел республики, в том числе 11 детей. Также для нужд службы СМП на средства республиканского бюджета в текущем году были приобретены 108 карет "скорой" различного класса (в том числе реанимобили), добавили в пресс-службе Минздрава.