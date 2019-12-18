В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку

"Неизвестный автомобиль, предположительно, черный Suzuki, сбил маму с ребенком и скрылся. По предварительной информации, они переходили дорогу по нерегулируемом у пешеходному переходу. Девочка 9 лет скончалась на месте ДТП, мама доставлена в больницу с травмами", - сказал собеседник агентства.