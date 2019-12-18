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В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку
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РИА Новости

В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку

21:46 18.12.2019 (обновлено: 22:25 18.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БРЯНСК, 18 дек - РИА Новости. Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
По его информации, ДТП произошло около 20.25 мск в городе Кинешме на улице Горького.
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"Неизвестный автомобиль, предположительно, черный Suzuki, сбил маму с ребенком и скрылся. По предварительной информации, они переходили дорогу по нерегулируемом у пешеходному переходу. Девочка 9 лет скончалась на месте ДТП, мама доставлена в больницу с травмами", - сказал собеседник агентства.
Позднее полиция сообщила о том, что нашла автомобиль, за рулём которого, предположительно, находился водитель, сбивший маму с ребенком. По полицейской ориентировке его обнаружили сотрудники вневедомственной охраны недалеко от места ДТП. Поиски водителя продолжаются.
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