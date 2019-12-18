Дагестан потратит в 2019 году 43 млн рублей на лесопожарную технику

МАХАЧКАЛА, 18 дек – РИА Новости. Власти Власти Дагестана потратят в 2019 году свыше 43 миллионов рублей на приобретение спецтехники для учреждений, осуществляющих защиту и воспроизводство лесов, уже закуплено 23 единицы лесопожарной и лесохозяйственной техники, а также 262 единицы оборудования, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.

Ранее на совещании по итогам пожароопасного сезона глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что лишь оптимальное расположение противопожарных сил и средств с учётом горного рельефа республики и террасного строительства, может защитить лесные массивы и обеспечить эффективное тушение пожаров в случае их возникновения. Он также предложил провести республиканский конкурс на лучший проект в части создания системы пожаротушения в горах.

В пресс-службе отметили, что работы по защите и восстановлению лесного фонда идут в республике в рамках проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".

Как отметил премьер-министр Дагестана Артем Здунов на совещании представителей субъектов СКФО, посвященном развитию лесного хозяйства, федеральный проект "Сохранение лесов" позволил республике впервые за долгие годы приобрести лесохозяйственную технику. В Дагестане также проведены все запланированные лесовосстановительные работы, в том числе и заготовка семян лесных растений.

По словам Здунова, общий объем финансирования мероприятий по развитию лесного хозяйства в республике в 2020 году составит 41,6 миллиона рублей.

В Махачкале планируется разместить лесопожарную станцию с круглогодичным функционированием и еще четыре сезонных станции в тех лесничествах, где чаще всего возникают пожары. Кроме того, с целью раннего обнаружения пожаров и снижения затрат на тушение рассматривается возможность внедрения в 2020–2021 годах системы видеомониторинга – на территории республики планируется установить 50 видеокамер, которые круглогодично будут мониторить пожарную обстановку в лесах.