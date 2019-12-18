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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-18T21:49+0300
https://ria.ru/20191218/1562553899.html
Дагестан потратит в 2019 году 43 млн рублей на лесопожарную технику
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РИА Новости

Дагестан потратит в 2019 году 43 млн рублей на лесопожарную технику

21:42 18.12.2019 (обновлено: 21:49 18.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПожарная техника
Пожарная техника
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МАХАЧКАЛА, 18 дек – РИА Новости. Власти Дагестана потратят в 2019 году свыше 43 миллионов рублей на приобретение спецтехники для учреждений, осуществляющих защиту и воспроизводство лесов, уже закуплено 23 единицы лесопожарной и лесохозяйственной техники, а также 262 единицы оборудования, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.
Ранее на совещании по итогам пожароопасного сезона глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что лишь оптимальное расположение противопожарных сил и средств с учётом горного рельефа республики и террасного строительства, может защитить лесные массивы и обеспечить эффективное тушение пожаров в случае их возникновения. Он также предложил провести республиканский конкурс на лучший проект в части создания системы пожаротушения в горах.
В пресс-службе отметили, что работы по защите и восстановлению лесного фонда идут в республике в рамках проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".
Как отметил премьер-министр Дагестана Артем Здунов на совещании представителей субъектов СКФО, посвященном развитию лесного хозяйства, федеральный проект "Сохранение лесов" позволил республике впервые за долгие годы приобрести лесохозяйственную технику. В Дагестане также проведены все запланированные лесовосстановительные работы, в том числе и заготовка семян лесных растений.
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По словам Здунова, общий объем финансирования мероприятий по развитию лесного хозяйства в республике в 2020 году составит 41,6 миллиона рублей.
В Махачкале планируется разместить лесопожарную станцию с круглогодичным функционированием и еще четыре сезонных станции в тех лесничествах, где чаще всего возникают пожары. Кроме того, с целью раннего обнаружения пожаров и снижения затрат на тушение рассматривается возможность внедрения в 2020–2021 годах системы видеомониторинга – на территории республики планируется установить 50 видеокамер, которые круглогодично будут мониторить пожарную обстановку в лесах.
Общая площадь земель лесного фонда в Дагестане составляет 528 тысяч гектаров, из них покрытая лесом – 364 тысячи гектаров.
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