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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-18T21:50+0300
https://ria.ru/20191218/1562553879.html
Машков и Ликсутов открыли новогоднюю елку у театра Табакова в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/156248/16/1562481611_0:329:3056:2048_1036x0_80_0_0_94c068f6871ecb417ded1da5f52cb0d9.jpg
РИА Новости

Машков и Ликсутов открыли новогоднюю елку у театра Табакова в Москве

21:50 18.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕлочное украшение
Елочное украшение
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков, а также артисты театра открыли новогоднюю елку на Сухаревской площади.
Они оставили пожелания на новогодних шарах, а сами шары поместили на самый верх украшенной елки.
"Для нас очень символично, что первая из таких "транспортных" ёлок именно на Сухаревской площади, вблизи театра Олега Павловича Табакова", - сказал Ликсутов журналистам.
Он отметил, что это уже не первый проект транспортного комплекса и театра. "Есть замечательный поезд в метро, посвященный Олегу Павловичу Табакову, который ходит на Калужско-Рижской линии", - сказал Ликсутов.
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По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение начать проект "транспортной" ёлки именно с театра Табакова, и было решено сделать это ежегодной традицией.
"Транспорт и культура, как ни странно, очень близкие понятия для многих людей. Мы с Сергеем Семеновичем (Собяниным) решили, что эти ёлки у нас вместе с театром Олега Табакова будут ежегодными, эта традиция будет сегодня заложена ", - сказал Ликсутов, добавив, что всего в столице установят пять таких ёлок.
"Огромное спасибо департаменту транспорта. Наша дружба очень естественная, мы как транспорт сердца и души, вы – транспорт-передвижение. У нас какое-то правильное соединение", - сказал в свою очередь Машков. Он также поблагодарил департамент транспорта и мэра Москвы за хорошее отношение к театру и поздравил всех с наступающим Новым годом.
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Новый год—2020Владимир МашковМаксим ЛиксутовТеатр-студия Олега ТабаковаСергей СобянинМосква
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