Машков и Ликсутов открыли новогоднюю елку у театра Табакова в Москве

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Руководитель транспортного комплекса столицы Руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов , художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков, а также артисты театра открыли новогоднюю елку на Сухаревской площади.

Они оставили пожелания на новогодних шарах, а сами шары поместили на самый верх украшенной елки.

"Для нас очень символично, что первая из таких "транспортных" ёлок именно на Сухаревской площади, вблизи театра Олега Павловича Табакова", - сказал Ликсутов журналистам.

Он отметил, что это уже не первый проект транспортного комплекса и театра. "Есть замечательный поезд в метро, посвященный Олегу Павловичу Табакову, который ходит на Калужско-Рижской линии", - сказал Ликсутов.

По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение начать проект "транспортной" ёлки именно с театра Табакова, и было решено сделать это ежегодной традицией.

"Транспорт и культура, как ни странно, очень близкие понятия для многих людей. Мы с Сергеем Семеновичем (Собяниным) решили, что эти ёлки у нас вместе с театром Олега Табакова будут ежегодными, эта традиция будет сегодня заложена ", - сказал Ликсутов, добавив, что всего в столице установят пять таких ёлок.