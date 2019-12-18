В Кайтагском районе реализуют проект "Мой Дагестан – моя вода"

МАХАЧКАЛА, 18 дек – РИА Новости. В очередном дагестанском селе завершается модернизация объектов системы водоснабжения по программе "Мой Дагестан – моя вода", инициированной главой республики Владимиром Васильевым, сообщает администрация Кайтагского района в предгорном Дагестане.
В райцентре – селе Маджалис, были заменены ветхие водопроводные трубы. Благодаря этому все село будет обеспечено водой надлежащего качества и в полном объеме.
По проекту главы Дагестана в районном центре заменят 38 километров труб, установят колодцы и пожарные гидранты. В 2020 году в муниципалитете также запланировано строительство очистительной системы.
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