Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Представители Киева и самопровозглашенных республик Представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса на встрече в Минске не смогли договориться об обмене удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

"К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной группы не удалось достичь договоренностей по обмену удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену", - говорится в заявлении Кобцевой, предоставленном РИА Новости.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.