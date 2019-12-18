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Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными, заявили в ЛНР

21:51 18.12.2019 (обновлено: 22:00 18.12.2019)
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© РИА НовостиРуководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса на встрече в Минске не смогли договориться об обмене удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
"К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной группы не удалось достичь договоренностей по обмену удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену", - говорится в заявлении Кобцевой, предоставленном РИА Новости.
Во время передачи военнопленных Украине представителями ЛНР. 22 апреля 2019
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Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Девятого декабря в Париже прошел первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки". Лидеры, в частности, призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года.
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Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваВооруженный конфликт на востоке УкраиныМинскЛуганскВ мире
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