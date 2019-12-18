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Религия и мировоззрение
2019-12-18T21:27+0300
https://ria.ru/20191218/1562553496.html
В Белграде завершили украшение мозаикой главного храма Сербии
https://cdn25.img.ria.ru/images/155873/06/1558730666_0:63:2743:1607_1036x0_80_0_0_a89f93715d82fd8c3915742a665bb7f0.jpg
РИА Новости

В Белграде завершили украшение мозаикой главного храма Сербии

21:27 18.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХрам Святого Саввы в Белграде
Храм Святого Саввы в Белграде
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 18 дек – РИА Новости. Украшение с российским участием алтарной и центральной частей крупнейшего в балканском регионе православного храма Святого Саввы в Белграде успешно завершено, сообщила приемная комиссия.
Заседание приемной комиссии с участием представителей МИД двух стран, минкультуры РФ, Россотрудничества, Сербской православной церкви (СПЦ) и Русской православной церкви, а также специалистов по православной архитектуре прошло в среду в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде.
Храм Святого Саввы в Белграде
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"Первый этап, который мы сделали два года назад - это создание мозаики купола храма Святого Саввы, а сегодня мы завершили украшение алтаря и центральной части. Работы выполняли не только российские мастера, но и сербские. И сам храм становится не только главным храмом Сербии, но и большим символом сербско-русской дружбы", - заявил собравшимся заместитель гендиректора по корпоративным коммуникациям "Газпром нефть" Александр Дыбаль.
По его словам, полного окончания работ можно ожидать уже в следующем году, и "это будет грандиозным событием для всего православного мира, потому что таких храмов очень мало".
Компания "Газпром нефть" подписала в марте соглашение с СПЦ о продолжении финансирования мозаики. Как тогда сообщила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, на это должно было быть выделено шесть миллионов евро. Ранее "Газпром нефть" вложила в мозаичное убранство купола храма российскими мастерами под руководством народного художника России Николая Мухина 4 миллиона евро.
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Храм святого Саввы

Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия со значительными перерывами.
Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако и оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле - знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. Затем приступили к внутреннему убранству храма.
Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента РФ Владимира Путина является Россотрудничество. Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.
Храм Святого Саввы в Белграде
20 мая, 21:31Религия и мировоззрение
Сербская православная церковь заявила об угрозе лишения храмов в Черногории
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьЭлеонора МитрофановаНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссотрудничествоГазпром нефтьСербияРоссияБелград (город)религияВ мире
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