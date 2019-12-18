В Белграде завершили украшение мозаикой главного храма Сербии

БЕЛГРАД, 18 дек – РИА Новости. Украшение с российским участием алтарной и центральной частей крупнейшего в балканском регионе православного храма Святого Саввы в Украшение с российским участием алтарной и центральной частей крупнейшего в балканском регионе православного храма Святого Саввы в Белграде успешно завершено, сообщила приемная комиссия.

Заседание приемной комиссии с участием представителей МИД двух стран, минкультуры РФ, Россотрудничества, Сербской православной церкви (СПЦ) и Русской православной церкви, а также специалистов по православной архитектуре прошло в среду в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде.

"Первый этап, который мы сделали два года назад - это создание мозаики купола храма Святого Саввы, а сегодня мы завершили украшение алтаря и центральной части. Работы выполняли не только российские мастера, но и сербские. И сам храм становится не только главным храмом Сербии, но и большим символом сербско-русской дружбы", - заявил собравшимся заместитель гендиректора по корпоративным коммуникациям "Газпром нефть" Александр Дыбаль.

По его словам, полного окончания работ можно ожидать уже в следующем году, и "это будет грандиозным событием для всего православного мира, потому что таких храмов очень мало".

Компания "Газпром нефть" подписала в марте соглашение с СПЦ о продолжении финансирования мозаики. Как тогда сообщила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, на это должно было быть выделено шесть миллионов евро. Ранее "Газпром нефть" вложила в мозаичное убранство купола храма российскими мастерами под руководством народного художника России Николая Мухина 4 миллиона евро.

Храм святого Саввы

Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия со значительными перерывами.

Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако и оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле - знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. Затем приступили к внутреннему убранству храма.