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Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса
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РИА Новости

Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса

21:20 18.12.2019 (обновлено: 22:00 18.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МЕХИКО, 18 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо опубликовал в среду ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма, который выпустила прокуратура страны.
"К вашему сведению, господин Моралес", - говорится в тексте сообщения под снимком документа, опубликованном в Twitter политика.
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17 декабря, 22:48
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Документ от 18 декабря за подписью членов особой антикоррупционной комиссии прокуратуры Ла-Паса предписывает всем должностным лицам задержать и передать властям экс-президента Боливии Эво Моралеса по обвинениям в "предположительном совершении мятежа, терроризма и финансирования терроризма".
После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.
Эво Моралес
17 декабря, 16:11
Моралес заявил, что хочет продолжать деятельность из Буэнос-Айреса
3130927
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Эво МоралесБоливияВ мире
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