В МЧС подвели итоги деятельности психологической службы в 2019 году

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Директор центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) Директор центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) Юлия Шойгу подвела итоги деятельности психологической службы, в 2019 году горячая линия службы открывалась 20 раз в ходе ликвидаций ЧС, сообщает пресс-служба МЧС России

"В этом году в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций 20 раз открывалась "горячая линия" МЧС России, куда поступило более 20 тысяч обращений. Специалисты психологической службы привлекались к оказанию экстренной психологической помощи около 1,5 тысячи раз, из них 44 раза - при ликвидации последствий крупных ЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году психологи службы оказали экстренную помощь почти по 30 тысячам обращений и провели психологическое сопровождение 267 массовых мероприятий.

Кроме этого, сотрудники центра организовали обучение специалистов-психологов учреждений, входящих в структуру РСЧС. Также свое развитие продолжает студенческое психологическое добровольческое движение.