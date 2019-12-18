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В МЧС подвели итоги деятельности психологической службы в 2019 году
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РИА Новости

В МЧС подвели итоги деятельности психологической службы в 2019 году

21:17 18.12.2019
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© Фото : МЧС РФСпециалисты «горячей линии» МЧС России
Специалисты «горячей линии» МЧС России
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Директор центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) Юлия Шойгу подвела итоги деятельности психологической службы, в 2019 году горячая линия службы открывалась 20 раз в ходе ликвидаций ЧС, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В этом году в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций 20 раз открывалась "горячая линия" МЧС России, куда поступило более 20 тысяч обращений. Специалисты психологической службы привлекались к оказанию экстренной психологической помощи около 1,5 тысячи раз, из них 44 раза - при ликвидации последствий крупных ЧС", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в 2019 году психологи службы оказали экстренную помощь почти по 30 тысячам обращений и провели психологическое сопровождение 267 массовых мероприятий.
Кроме этого, сотрудники центра организовали обучение специалистов-психологов учреждений, входящих в структуру РСЧС. Также свое развитие продолжает студенческое психологическое добровольческое движение.
"В рамках приоритетных направлений деятельности на 2020 год Ю. Шойгу обозначила работу по совершенствованию нормативно-правового обеспечения деятельности службы, развитие модульных профилей программно-аппаратного комплекса автоматизированной информационной системы "Психолог", а также увеличение кадрового обеспечения службы", - добавили в пресс-службе ведомства.
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Юлия ШойгуМЧС РФРоссияОбщество
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