Последние пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне вылетели домой

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Последние туристы, проходившие реабилитацию после произошедшей 27 ноября аварии, вылетели из Последние туристы, проходившие реабилитацию после произошедшей 27 ноября аварии, вылетели из Доминиканы в Россию, сообщает пресс-служба Ростуризма

Двадцать седьмого ноября по дороге в аэропорт города Ла-Романа произошло ДТП с участием туристического автобуса с гражданами России, отдыхавшими по линии туроператора Anex Tour. Столкновение произошло между автобусом и грузовым транспортом. В момент столкновения в салоне находились 39 российских туристов и два гида. Погибших нет.

В результате аварии за медицинской помощью обратились 29 человек, 10-ти из которых требовалось длительное лечение. Все они получили необходимую помощь, а расходы на оказание медицинских услуг осуществлялись за счет компании ERV в рамках страховой суммы.

"Сегодня, 18 декабря, из Доминиканы вылетели последние туристы, проходившие реабилитацию после произошедшей 27 ноября аварии. Эвакуация проведена за счет туроператора и страховой компании", - говорится в сообщении.