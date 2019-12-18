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Последние пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне вылетели домой
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РИА Новости

Последние пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне вылетели домой

21:09 18.12.2019
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© Фото : Diario LibreАвтобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
© Фото : Diario Libre
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Последние туристы, проходившие реабилитацию после произошедшей 27 ноября аварии, вылетели из Доминиканы в Россию, сообщает пресс-служба Ростуризма.
Двадцать седьмого ноября по дороге в аэропорт города Ла-Романа произошло ДТП с участием туристического автобуса с гражданами России, отдыхавшими по линии туроператора Anex Tour. Столкновение произошло между автобусом и грузовым транспортом. В момент столкновения в салоне находились 39 российских туристов и два гида. Погибших нет.
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В результате аварии за медицинской помощью обратились 29 человек, 10-ти из которых требовалось длительное лечение. Все они получили необходимую помощь, а расходы на оказание медицинских услуг осуществлялись за счет компании ERV в рамках страховой суммы.
"Сегодня, 18 декабря, из Доминиканы вылетели последние туристы, проходившие реабилитацию после произошедшей 27 ноября аварии. Эвакуация проведена за счет туроператора и страховой компании", - говорится в сообщении.
"Ростуризм с первого дня принимал участие в координации вопросов лечения и организации эвакуации пострадавших на Родину, для чего Ростуризмом был создан ситуационный штаб, куда вошли представители туроператора, принимающей стороны, страховой компании и правозащитных организаций. Осуществлялось постоянное взаимодействие со всеми участниками процесса в круглосуточном режиме. Пациенты, проходившие лечение, получали необходимый медицинский уход и отправлялись на родину при первой возможности ближайшими рейсами", - уточнили в ведомстве.
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