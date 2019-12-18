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Погода в Москве побила рекорд тепла 133-летней давности
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РИА Новости

Погода в Москве побила рекорд тепла 133-летней давности

21:08 18.12.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в городе Москве
Прохожие на Красной площади в городе Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Рекорд тепла 133-летней давности побит в Москве, температура воздуха поднялась до плюс 5,4 градуса, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве побит рекорд 133-летней давности. На базовой метеостанции ВДНХ побит рекорд далекого 1886 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 5,3 градуса. Сегодня, в 20.00, столбики термометров поднялись до плюс 5,4 градуса", - сообщил Тишковец.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
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