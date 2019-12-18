Погода в Москве побила рекорд тепла 133-летней давности

"В Москве побит рекорд 133-летней давности. На базовой метеостанции ВДНХ побит рекорд далекого 1886 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 5,3 градуса. Сегодня, в 20.00, столбики термометров поднялись до плюс 5,4 градуса", - сообщил Тишковец.