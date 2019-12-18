Праздничная подсветка в Москве будет включена до 10 марта

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Праздничная городская подсветка и иллюминация будут радовать москвичей до 10 марта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что праздничная подсветка была включена в Москве 13 декабря.
"Мы включили всю осенне-зимнюю подсветку, всю праздничную иллюминацию… Новогоднее оформление, ёлки и так далее, будет работать до 15 января, а все остальное, вся эта красота будет радовать москвичей и гостей столицы до 10 марта", - сказал Бирюков в эфире радиостанции "Москва FM".