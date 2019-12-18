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Праздничная подсветка в Москве будет включена до 10 марта
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РИА Новости

Праздничная подсветка в Москве будет включена до 10 марта

21:11 18.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСветовая иллюминация на площади Революции в Москве
Световая иллюминация на площади Революции в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Праздничная городская подсветка и иллюминация будут радовать москвичей до 10 марта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что праздничная подсветка была включена в Москве 13 декабря.
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"Мы включили всю осенне-зимнюю подсветку, всю праздничную иллюминацию… Новогоднее оформление, ёлки и так далее, будет работать до 15 января, а все остальное, вся эта красота будет радовать москвичей и гостей столицы до 10 марта", - сказал Бирюков в эфире радиостанции "Москва FM".
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Петр БирюковМоскваОбщество
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