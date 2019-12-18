Раскрыта причина задержания израильтян в Домодедово

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Причиной задержания израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, задержанные иностранцы не имели разрешения на въезд и временное пребывание в России. Для получения необходимых документов им нужно было до вылета обратиться в российское консульство.
Ранее сообщалось, что около 40 граждан Израиля задержали в Домодедово. В посольстве страны в Москве заявили, что приезжие не были частью делегации и каждый из них посещал Россию по своим причинам.
К настоящему моменту известно, что большинство израильтян освободили.