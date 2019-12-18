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Раскрыта причина задержания израильтян в Домодедово
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РИА Новости

Раскрыта причина задержания израильтян в Домодедово

20:58 18.12.2019 (обновлено: 01:33 19.12.2019)
96985
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Причиной задержания израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, задержанные иностранцы не имели разрешения на въезд и временное пребывание в России. Для получения необходимых документов им нужно было до вылета обратиться в российское консульство.
Ранее сообщалось, что около 40 граждан Израиля задержали в Домодедово. В посольстве страны в Москве заявили, что приезжие не были частью делегации и каждый из них посещал Россию по своим причинам.
К настоящему моменту известно, что большинство израильтян освободили.
Телеведущая Елена Малышева
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2004319141441
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Домодедово (аэропорт)РоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Интересно, а какое нужно иметь разрешение на вьезд при безвизовом режиме, и где это разрешение оформляют. Разве хоть один из 400 тысяч туристов за год въезжающих в Израиль имеет разрешение на вьезд, или просто пользуется безвизовым режимом.
18 декабря, 21:16
Перри Мейсон
94620155
Это ответка на многочисленные отказы во въезде в Израиль россиянам, вскочивших с колен и ломанувшихся на заработки в Землю Обетованную.
18 декабря, 21:30
sshokollayder
511001640
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