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В Барселоне сторонники независимости протестуют у стадиона "Камп Ноу"
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РИА Новости

В Барселоне сторонники независимости протестуют у стадиона "Камп Ноу"

20:58 18.12.2019
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкАкции протеста в Барселоне
Акции протеста в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
БАРСЕЛОНА, 18 дек – РИА Новости. Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста около стадиона "Камп Ноу" в Барселоне, где скоро должен начаться матч между мадридским "Реалом" и "Барселоной".
Ранее радикальное движение "Демократическое цунами", отстаивающее независимость Каталонии, объявило о проведении массовых акций протеста.
"Мы пришли сюда, чтобы потребовать политический диалог в связи с ситуацией в Каталонии", - заявил РИА Новости Альберт Родригес, один из участников акции.
У многих собравшихся в руках лозунги на английском "Испания, сядь и поговори". Сепаратисты решили использовать матч между двумя самыми известными испанскими командами, который транслируется во многих странах мира, чтобы обратить внимание на "каталонскую проблему".
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Матч между "Реалом" и "Барселоной" должен был состояться еще 26 октября, но был отложен из-за массовых беспорядков, проходивших в каталонской столице.
Игра начнется в 20.00 по местному времени (22.00 мск).
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