В Барселоне сторонники независимости протестуют у стадиона "Камп Ноу"

БАРСЕЛОНА, 18 дек – РИА Новости. Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста около стадиона "Камп Ноу" в Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста около стадиона "Камп Ноу" в Барселоне , где скоро должен начаться матч между мадридским "Реалом" и "Барселоной".

Ранее радикальное движение "Демократическое цунами", отстаивающее независимость Каталонии, объявило о проведении массовых акций протеста.

"Мы пришли сюда, чтобы потребовать политический диалог в связи с ситуацией в Каталонии", - заявил РИА Новости Альберт Родригес, один из участников акции.

У многих собравшихся в руках лозунги на английском "Испания, сядь и поговори". Сепаратисты решили использовать матч между двумя самыми известными испанскими командами, который транслируется во многих странах мира, чтобы обратить внимание на "каталонскую проблему".

К охране порядка привлечены более трех тысяч сотрудников различных правоохранительных органов.

Матч между "Реалом" и "Барселоной" должен был состояться еще 26 октября, но был отложен из-за массовых беспорядков, проходивших в каталонской столице.