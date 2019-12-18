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В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу
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РИА Новости

В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу

20:49 18.12.2019 (обновлено: 21:05 18.12.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНочной вид площади Победы в городе Минске
Ночной вид площади Победы в городе Минске
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходит в Минске, сообщила в среду пресс-служба МИД Белоруссии.
"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.
В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики отметили, что на заседании контактной группы вынесены вопросы, рассмотренные в рамках рабочих подгрупп. "Основные темы повестки группы по вопросам безопасности были обусловлены поставленными в рамках саммита "нормандской четверки" задачами: обеспечение устойчивого режима прекращения огня посредствам дополнительных мер усиления и контроля действующего бессрочного перемирия, работа над дополнением к рамочному решению, а также последствия нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Кроме того, на обсуждение вынесены вопросы обмена пленными и предоставления особого статуса Донбассу.
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Ранее заседания в Минске провели четыре тематические подгруппы по Донбассу.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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