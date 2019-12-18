В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу

МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходит в Минске , сообщила в среду пресс-служба МИД Белоруссии

"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter

В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики отметили, что на заседании контактной группы вынесены вопросы, рассмотренные в рамках рабочих подгрупп. "Основные темы повестки группы по вопросам безопасности были обусловлены поставленными в рамках саммита "нормандской четверки" задачами: обеспечение устойчивого режима прекращения огня посредствам дополнительных мер усиления и контроля действующего бессрочного перемирия, работа над дополнением к рамочному решению, а также последствия нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Кроме того, на обсуждение вынесены вопросы обмена пленными и предоставления особого статуса Донбассу.

Ранее заседания в Минске провели четыре тематические подгруппы по Донбассу.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.