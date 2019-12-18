Россия поднимет вопрос о свободе слова в Эстонии на зимней сессии ПАСЕ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вопрос о свободе слова в Вопрос о свободе слова в Эстонии в свете притеснения сотрудников Sputnik Estonia обязательно будет поднят российской делегацией на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в январе, заявил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

По мнению Толстого, ситуация со Sputnik Estonia - "беспрецедентное хамство, наглое нарушение международных норм, в том числе статьи 10 Европейской конвенции по правам человека".

"В январе пройдет зимняя сессия ПАСЕ, на которой планируется обсуждение доклада "об угрозах свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе". В нем, конечно же, повторяется набившая уже оскомину информация маргинальных НКО о России, где якобы томятся по темницам журналисты и блогеры. Доклад был состряпан на основе сведений, почерпнутых на сомнительных конференциях в Лондоне, куда граждан России просто не пустили, а авторы доклада даже не удосужились пообщаться ни с одним журналистом из России. Двойные стандарты и лицемерие. Всё это не останется без ответа, а в свете последних событий мы с коллегами обязательно поднимем вопрос о "свободе слова" в Эстонии и других "тревожных лимитрофах", - заявил Толстой журналистам.

Между прочим Ультиматум от Таллина. Журналисты Sputnik Estonia получают угрозы

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала про допросы и запугивания соискателей работы в Sputnik в Эстонии. По ее словам, нигде Sputnik не сталкивается с такими проблемами, как в этой стране. Пресс-служба "России сегодня" сообщила, что в конце октября 2019 года эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса.

Эстония - единственная из стран Балтии, в которой находится полноценная редакция и офис информационного агентства и радио Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них - граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.