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2019-12-18T20:44+0300
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Россия поднимет вопрос о свободе слова в Эстонии на зимней сессии ПАСЕ
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РИА Новости

Россия поднимет вопрос о свободе слова в Эстонии на зимней сессии ПАСЕ

20:44 18.12.2019
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© РИА Новости / Александр ГальперинСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вопрос о свободе слова в Эстонии в свете притеснения сотрудников Sputnik Estonia обязательно будет поднят российской делегацией на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в январе, заявил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
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По мнению Толстого, ситуация со Sputnik Estonia - "беспрецедентное хамство, наглое нарушение международных норм, в том числе статьи 10 Европейской конвенции по правам человека".
"В январе пройдет зимняя сессия ПАСЕ, на которой планируется обсуждение доклада "об угрозах свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе". В нем, конечно же, повторяется набившая уже оскомину информация маргинальных НКО о России, где якобы томятся по темницам журналисты и блогеры. Доклад был состряпан на основе сведений, почерпнутых на сомнительных конференциях в Лондоне, куда граждан России просто не пустили, а авторы доклада даже не удосужились пообщаться ни с одним журналистом из России. Двойные стандарты и лицемерие. Всё это не останется без ответа, а в свете последних событий мы с коллегами обязательно поднимем вопрос о "свободе слова" в Эстонии и других "тревожных лимитрофах", - заявил Толстой журналистам.
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Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала про допросы и запугивания соискателей работы в Sputnik в Эстонии. По ее словам, нигде Sputnik не сталкивается с такими проблемами, как в этой стране. Пресс-служба "России сегодня" сообщила, что в конце октября 2019 года эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса.
Эстония - единственная из стран Балтии, в которой находится полноценная редакция и офис информационного агентства и радио Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них - граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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