Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.
"Большинство человек отпустили. Один из них все еще задержан, но мы надеемся, что его тоже скоро отпустят, как и других. 45 человек отпустили, один все еще задержан", — сказали в посольстве.
Также в посольстве отметили, что задержанных объединяет только то, что они приехали из Израиля, они не были частью какой-либо делегации, команды, у каждого была своя причина для приезда.
Ранее сообщалось, что около 40 граждан Израиля задержаны в "Домодедово". Посольство страны не знает о причинах задержания.
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