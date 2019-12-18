Пелоси заявила, что Трамп нарушил конституцию и подлежит импичменту

ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп нарушил конституцию и подлежит импичменту.

"Президент использовал силу своих должностных полномочий для того, чтобы получить личную политическую выгоду за счет национальной безопасности", - заявила Пелоси. Также, по ее словам, Трамп пытался добиться иностранного вмешательства в выборы.

Спикер сказала, что открывает дебаты об импичменте "со всей серьезностью и с грустью".

"Трагично, что действия президента сделали импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора", - сказала Пелоси.

Спикер была одета в черное платье с золотой брошью в виде орла — государственного символа США.

Палата представителей формально открыла прения по импичменту президенту. За начало прений проголосовало большинство в лице демократов, республиканцы были против.

На прения отведено шесть часов, хотя предыдущая стадия — обсуждение правил голосования — де-факто заняла два часа вместо отведенного часа. Кроме того, фактически дебаты велись и до их формального открытия — демократы требовали объявить Трампу импичменту, республиканцы выступали против.

В конце дня в среду (ночь или раннее утро мск) палата должна проголосовать по двум статьям импичмента — превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса.