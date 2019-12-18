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Пелоси заявила, что Трамп нарушил конституцию и подлежит импичменту
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РИА Новости

Пелоси заявила, что Трамп нарушил конституцию и подлежит импичменту

20:27 18.12.2019 (обновлено: 20:52 18.12.2019)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп нарушил конституцию и подлежит импичменту.
"Президент использовал силу своих должностных полномочий для того, чтобы получить личную политическую выгоду за счет национальной безопасности", - заявила Пелоси. Также, по ее словам, Трамп пытался добиться иностранного вмешательства в выборы.
Спикер сказала, что открывает дебаты об импичменте "со всей серьезностью и с грустью".
"Трагично, что действия президента сделали импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора", - сказала Пелоси.
Спикер была одета в черное платье с золотой брошью в виде орла — государственного символа США.
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"Шоу в два тура". Эксперт оценил шансы на объявление импичмента ТрампуПалата представителей согласовала процедуру дебатов по импичменту президента США Дональда Трампа. В эфире радио Sputnik профессор СПбГУ Александр Кубышкин рассказал, как, по его мнению, будет развиваться ситуация.
Палата представителей формально открыла прения по импичменту президенту. За начало прений проголосовало большинство в лице демократов, республиканцы были против.
На прения отведено шесть часов, хотя предыдущая стадия — обсуждение правил голосования — де-факто заняла два часа вместо отведенного часа. Кроме того, фактически дебаты велись и до их формального открытия — демократы требовали объявить Трампу импичменту, республиканцы выступали против.
В конце дня в среду (ночь или раннее утро мск) палата должна проголосовать по двум статьям импичмента — превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса.
Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
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