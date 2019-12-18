Проект МИА "Россия сегодня" о религии получил премию ФЕОР

Флажки сайта Ria.ru и МИА "Россия Сегодня" на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Проект "Религия и мировоззрение" Проект "Религия и мировоззрение" МИА "Россия сегодня" получил премию Федерацию еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше", передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения XVIII ежегодной премии прошла в среду в Государственном Кремлевском дворце.

Организаторы вручили премию руководителю проекта журналисту Ольге Липич.

Проект "Религия и мировоззрение" , запущенный агентством в июне 2014 года с одноименным разделом на сайте ria.ru, имеет своей целью представить широкий спектр мнений по духовным, мировоззренческим и социально ориентированным вопросам.

Проект получил премию ФЕОР в номинации "Журналистика", "за освещение событий и явлений в еврейской общине".

Выступая на церемонии награждения, Ольга Липич поблагодарила руководство и сотрудников агентства за возможность реализовать проект "Религия и мировоззрение".

"С Федерацией еврейских общин России нас уже многие годы связывает плодотворное для общества сотрудничество – сотни статей, новостей, комментариев, интервью… Отдельное спасибо общине за неизменное и бережное отношение к ветеранам, за память, сохранение истории Второй мировой войны от попыток радикально ее переписать. "Праведница мира" Ирена Сендлер, поэт-фронтовик Ион Деген и многие-многие другие имена, которые стали широко известны благодаря усилиям общины, остаются образцами высоты духа", - сказала Липич.

Руководитель проекта также отметила, что "важно нести свет, тепло и мудрость всем, и об этом напоминает предстоящий праздник Хануки". "Благодарю родителей и всех близких и друзей, которые поддерживают на жизненном пути", - добавила журналист.

Премия Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше" (ранее "Человек года") была учреждена в 2002 году. Ею отмечаются люди, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания.

Лауреаты премии, которая вручается в разных номинациях, определяются по итогам прошедшего по еврейскому календарю года, имена номинантов остаются в тайне до момента вручения. Символом премии является статуэтка "Скрипач на крыше", созданная израильским скульптором Франком Мейслером. Торжественная церемония вручения проходит в дни праздника Ханука, который отмечается в честь победы еврейского народа над греко-сирийскими племенами и совершившегося чуда, когда маленького горшочка с маслом хватило, чтобы осветить Храм на восемь дней.