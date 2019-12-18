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Религия и мировоззрение
2019-12-18T20:34+0300
https://ria.ru/20191218/1562551654.html
Проект МИА "Россия сегодня" о религии получил премию ФЕОР
https://cdn25.img.ria.ru/images/152826/25/1528262578_0:167:3051:1883_1036x0_80_0_0_f8ce052fe1bc18145f2ec19d04c1940b.jpg
РИА Новости

Проект МИА "Россия сегодня" о религии получил премию ФЕОР

20:13 18.12.2019 (обновлено: 20:34 18.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФлажки сайта Ria.ru и МИА "Россия Сегодня" на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Флажки сайта Ria.ru и МИА Россия Сегодня на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Проект "Религия и мировоззрение" МИА "Россия сегодня" получил премию Федерацию еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше", передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения XVIII ежегодной премии прошла в среду в Государственном Кремлевском дворце.
Организаторы вручили премию руководителю проекта журналисту Ольге Липич.
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Проект "Религия и мировоззрение", запущенный агентством в июне 2014 года с одноименным разделом на сайте ria.ru, имеет своей целью представить широкий спектр мнений по духовным, мировоззренческим и социально ориентированным вопросам.
Проект получил премию ФЕОР в номинации "Журналистика", "за освещение событий и явлений в еврейской общине".
Выступая на церемонии награждения, Ольга Липич поблагодарила руководство и сотрудников агентства за возможность реализовать проект "Религия и мировоззрение".
"С Федерацией еврейских общин России нас уже многие годы связывает плодотворное для общества сотрудничество – сотни статей, новостей, комментариев, интервью… Отдельное спасибо общине за неизменное и бережное отношение к ветеранам, за память, сохранение истории Второй мировой войны от попыток радикально ее переписать. "Праведница мира" Ирена Сендлер, поэт-фронтовик Ион Деген и многие-многие другие имена, которые стали широко известны благодаря усилиям общины, остаются образцами высоты духа", - сказала Липич.
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Руководитель проекта также отметила, что "важно нести свет, тепло и мудрость всем, и об этом напоминает предстоящий праздник Хануки". "Благодарю родителей и всех близких и друзей, которые поддерживают на жизненном пути", - добавила журналист.
Премия Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше" (ранее "Человек года") была учреждена в 2002 году. Ею отмечаются люди, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания.
Лауреаты премии, которая вручается в разных номинациях, определяются по итогам прошедшего по еврейскому календарю года, имена номинантов остаются в тайне до момента вручения. Символом премии является статуэтка "Скрипач на крыше", созданная израильским скульптором Франком Мейслером. Торжественная церемония вручения проходит в дни праздника Ханука, который отмечается в честь победы еврейского народа над греко-сирийскими племенами и совершившегося чуда, когда маленького горшочка с маслом хватило, чтобы осветить Храм на восемь дней.
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Лауреатами "Скрипача на крыше" ранее уже становились народный артист СССР Иосиф Кобзон, режиссер Петр Тодоровский, актер Владимир Машков, режиссер, художник-мультипликатор Юрий Норштейн, композитор Оскар Фельцман, детский врач Леонид Рошаль, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, бизнесмен Роман Абрамович, актер и режиссер Армен Джигарханян, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов, кинорежиссер Павел Чухрай, ветеран и поэт Ион Лазаревич Деген, президент республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоссия сегодняФедерация еврейских общин РоссииРоссиярелигияНовости агентства
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