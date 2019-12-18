Число погибших при строительстве метро в Ташкенте возросло до четырех

ТАШКЕНТ, 18 дек — РИА Новости. Тела еще двух человек извлекли из-под завала при обрушении грунта, произошедшего во время строительства одной из линий метрополитена в Тела еще двух человек извлекли из-под завала при обрушении грунта, произошедшего во время строительства одной из линий метрополитена в Ташкенте , общее число погибших достигло четырех, сообщил РИА Новости представитель администрации столицы Узбекистана

Ранее МЧС страны сообщило, что в среду около 8.00 мск на строящемся участке Юнусабадской линии метрополитена Ташкента в результате продолжительных осадков произошло обрушение 250 кубометров грунта. Позднее в мэрии столицы РИА Новости сообщили, что из-под завалов извлекли тела двух рабочих.

"Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек, поисковые работы продолжаются", - сказал представитель мэрии Ташкента. По его словам, опознаны трое погибших, личность четвертого устанавливается.

Министерство юстиции Узбекистана в своем Telegram-канале сообщило, что создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП, а также помощи семьям пострадавших.