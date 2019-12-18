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Число погибших при строительстве метро в Ташкенте возросло до четырех
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РИА Новости

Число погибших при строительстве метро в Ташкенте возросло до четырех

20:12 18.12.2019
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© РИА Новости / В. Павлов / Перейти в фотобанкЦентральный зал станции "Площадь Ленина" ташкентского метрополитена
Центральный зал станции Площадь Ленина ташкентского метрополитена
© РИА Новости / В. Павлов
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 18 дек — РИА Новости. Тела еще двух человек извлекли из-под завала при обрушении грунта, произошедшего во время строительства одной из линий метрополитена в Ташкенте, общее число погибших достигло четырех, сообщил РИА Новости представитель администрации столицы Узбекистана.
Ранее МЧС страны сообщило, что в среду около 8.00 мск на строящемся участке Юнусабадской линии метрополитена Ташкента в результате продолжительных осадков произошло обрушение 250 кубометров грунта. Позднее в мэрии столицы РИА Новости сообщили, что из-под завалов извлекли тела двух рабочих.
"Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек, поисковые работы продолжаются", - сказал представитель мэрии Ташкента. По его словам, опознаны трое погибших, личность четвертого устанавливается.
Министерство юстиции Узбекистана в своем Telegram-канале сообщило, что создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП, а также помощи семьям пострадавших.
В настоящее время протяженность трех линий Ташкентского метрополитена с 29 станциями составляет 36,1 километра. Ежедневно метро в Ташкенте перевозит более 200 тысяч человек (12% от общего объема перевозок). К 2022 году планируется завершить строительство третьей подземной линии (протяженность 2,7 километра с двумя станциями) и новую надземную линию (шесть станций, 7,1 километра) общей стоимостью около 300 миллионов долларов.
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