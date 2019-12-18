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Религия и мировоззрение
2019-12-18T20:02+0300
https://ria.ru/20191218/1562551432.html
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
https://cdn22.img.ria.ru/images/91346/28/913462861_0:36:2256:1305_1036x0_80_0_0_25a526e7390603a42eef05e06e6db9b6.jpg
РИА Новости

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

20:02 18.12.2019
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© Fotolia / W.ScottЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне
© Fotolia / W.Scott
ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Как следует из базы данных конгресса, документ был внесен сенатором-республиканцем Роджером Уикером и направлен на рассмотрение комитета по международным отношениям сената. Официально название законопроекта "О противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине со стороны России и вооруженных формирований под ее командованием".
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Текста документа в базе данных конгресса пока нет, на запросы РИА Новости в офисе сенатора и комитета также пока не ответили.
Ранее администрация США неоднократно обвиняла Россию в нарушении религиозной свободы на Украине в связи с ситуацией вокруг создания в конце 2018 года так называемой "новой церкви" Украины. Так, посол США в Греции Джеффри Пайетт, возглавлявший американское посольство в Киеве в 2014 году, на днях заявил, что Россия "использует религию" для "подрыва демократии".
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Новая структура была создана по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь, входящую на правах автономии в РПЦ, значительно усилилось.
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Религия и мировоззрениеДжеффри ПайеттНовости - Религия и мировоззрениеСенат СШАВашингтон (город)СШАУкраинарелигияВ мире
Популярные комментарии
Истерика, агония, если хотите. лепят все подряд. Надо не надо, не важно. Истерика она такая. Скоро выпрыгивать с окон начнут.
18 декабря, 20:05
llevone2017
1241000
А чего они сразу нам войну не объявят ? Война, та же война, хоть она и экономическая. Может пора им в местах на наших космических кораблях отказать, для начала и двигатели отказаться поставлять. Все объявить форс-мажором.
18 декабря, 20:15
ppresupposing
911000
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