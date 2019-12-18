В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине , которые, как утверждается, предпринимает Россия.

Как следует из базы данных конгресса, документ был внесен сенатором-республиканцем Роджером Уикером и направлен на рассмотрение комитета по международным отношениям сената. Официально название законопроекта "О противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине со стороны России и вооруженных формирований под ее командованием".

Текста документа в базе данных конгресса пока нет, на запросы РИА Новости в офисе сенатора и комитета также пока не ответили.

Ранее администрация США неоднократно обвиняла Россию в нарушении религиозной свободы на Украине в связи с ситуацией вокруг создания в конце 2018 года так называемой "новой церкви" Украины. Так, посол США в Греции Джеффри Пайетт, возглавлявший американское посольство в Киеве в 2014 году, на днях заявил, что Россия "использует религию" для "подрыва демократии".