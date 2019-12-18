Демократы и республиканцы открыли дебаты об импичменте Трампа

ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Демократы и республиканцы в Демократы и республиканцы в палате представителей открыли дебаты об импичменте президента Дональда Трампа , мнения разделились строго по партийному признаку, передает корреспондент РИА Новости.

Демократы заявили, что не приходится сомневаться в необходимости импичмента.

Как отметил Бен Рэй Лухас, никто не собирался избираться в конгресс для того, чтобы вынести импичмент, но "поведение президента столь откровенно неправильно, что игнорировать его превышение полномочий значило бы отречься от присяги, которую мы давали".

В свою очередь, демократ Джо Кеннеди обратился к своим детям.

"Дорогие Элли и Джеймс. Вы прочтете об этом моменте в учебниках по истории. Сегодня я проголосую за импичмент президента Соединенных Штатов. Я хочу, чтобы вы знали почему", — сказал Кеннеди. После этого он изложил версию событий, которой придерживаются демократы.

Республиканец Том Коул заявил, что весь процесс импичмента был полон изъянов.

"Я против того, чтобы идти дальше, я против этого ограниченного и нечестного процесса. И, конечно, я против импичмента президента", — заявил Коул.

Другие республиканцы также обвинили демократическое большинство в том, что те не дали им слова. Они расценили как издевку предложение демократов провести слушания со свидетелями только после окончательного голосования по импичменту.

"Весь процесс был фальсифицирован, демократы протолкнули правило, по которому президент был лишен какого-либо должного представительства", — заявила республиканка Дебби Леско. По ее словам, протестуя против импичмента, республиканцы защищают демократию.

В зале постоянно присутствуют несколько десятков из 434 депутатов. Спикер Нэнси Пелоси появилась в зале в черном платье с золотой брошью в виде символа Америки — орла. Наряд Пелоси подчеркнул ее слова о том, что импичмент не доставляет демократам радости и является лишь печальным долгом.

"Трагично, что действия президента сделали импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора", — сказала Пелоси.

За происходящим с галереи наблюдают десятки журналистов и около полутора сотен зрителей, которых пропускают в зал в порядке живой очереди. Публике запрещено фотографировать и выражать свое личное отношение к сказанному в ходе заседания. Среди зрителей выделяются две женщины, одетые в вычурные алые платья до пят и такие же алые головные уборы и перчатки. Лица этих женщин выкрашены белой краской, в ходе заседания они сидят, молитвенно сложа руки.