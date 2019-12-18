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2019-12-19T00:28+0300
https://ria.ru/20191218/1562551260.html
Комитет сената США одобрил пакет антироссийских санкций
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РИА Новости

Комитет сената США одобрил пакет антироссийских санкций

19:55 18.12.2019 (обновлено: 00:28 19.12.2019)
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Сенатский комитет по иностранным делам конгресса США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны, сообщил РИА Новости представитель комитета.
Демократы и республиканцы еще в начале 2019 года внесли в конгресс проект закона "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". С тех пор документ находится на рассмотрении в комитете по международным отношениям сената, поправок в него пока не вносилось.
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Бери бюджет — иди, воюй. Сенат США вооружил Пентагон рекордной суммойРекордные 738 миллиардов долларов. Это плюс 22 к нынешнему бюджету, который тоже считали беспрецедентным. Если атлет без всяких видимых причин с такой регулярностью улучшает свои достижения, наверняка говорят о нем: что-то принимает.
Ранее в комитете РИА Новости сообщили, что принятие документа запланировано на январь, но в итоге сенаторы решили принять документ до рождественских каникул.
По регламенту после утверждения на уровне комитета законопроект выносится на голосование общим составом сената. При успешном голосовании документ должна будет поддержать палата представителей США, после чего он поступит на подпись президенту.
В случае принятия он приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического секторов России, а также против российского госдолга. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы". Москва неоднократно отрицала обвинения.
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Российские и зарубежные инвесторы и предприниматели ранее не раз выражали опасения по поводу возможных негативных последствий в случае принятия в США самого жесткого из санкционных законов в отношении России.
Более того, обеспокоены такими последствиями и в администрации США. Минфин страны не раз заявлял, что пока не рассматривает столь жесткие меры в отношении России, а во вторник в торговой палате США заявили, что американским компаниям может быть нанесен огромный ущерб в случае принятия законопроекта с санкциями против суверенного долга России.
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РоссияСША
Популярные комментарии
Может есть смысл в России объявить о досрочных выборах президента и парламента?
18 декабря, 21:10
PwPra wda
112310467
Побольше покупать долгов американских.Побольше.Скоро примут закон о признании России страной-террористом.
18 декабря, 20:04
Олег 84
70601029
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