Комитет сената США одобрил пакет антироссийских санкций

ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Сенатский комитет по иностранным делам конгресса США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны, сообщил РИА Новости представитель комитета.

Демократы и республиканцы еще в начале 2019 года внесли в конгресс проект закона "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". С тех пор документ находится на рассмотрении в комитете по международным отношениям сената, поправок в него пока не вносилось.

Ранее в комитете РИА Новости сообщили, что принятие документа запланировано на январь, но в итоге сенаторы решили принять документ до рождественских каникул.

По регламенту после утверждения на уровне комитета законопроект выносится на голосование общим составом сената. При успешном голосовании документ должна будет поддержать палата представителей США, после чего он поступит на подпись президенту.

В случае принятия он приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического секторов России, а также против российского госдолга. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы". Москва неоднократно отрицала обвинения.

Российские и зарубежные инвесторы и предприниматели ранее не раз выражали опасения по поводу возможных негативных последствий в случае принятия в США самого жесткого из санкционных законов в отношении России.