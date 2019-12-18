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Силы Хафтара окружили Триполи с суши
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РИА Новости

Силы Хафтара окружили Триполи с суши

19:55 18.12.2019 (обновлено: 19:56 18.12.2019)
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© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
КАИР, 18 дек — РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА), ведущая наступление на столицу страны Триполи, взяла его в кольцо, об этом РИА Новости заявил начальник по моральной подготовке ЛНА бригадный генерал Ахмед Махджуб.
По словам военного, в ряде районов Триполи, удерживаемого Правительством национального согласия (ПНС), сейчас "идут уличные бои".

"Сейчас было взято в кольцо от моста аз-Захра до эль-Бакиа. Они (отряды ПНС) отошли оттуда полностью, и наши отряды встретились друг с другом. Таким образом столица полностью окружена (с суши)", — заявил Махджуб.

Ранее Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Глава ПНС Файез Саррадж заявил, что информация о наступлении ЛНА в столице не соответствует действительности. Ливийские СМИ сообщали о столкновениях между ЛНА и силами ПНС на ряде направлений в Триполи.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарТриполиЛивияВ мире
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