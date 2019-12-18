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Начальник Генштаба Герасимов обсудил с американским коллегой Сирию
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РИА Новости

Начальник Генштаба Герасимов обсудил с американским коллегой Сирию

19:25 18.12.2019 (обновлено: 19:33 18.12.2019)
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© Фото : Минобороны РФГлава комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли и замминистр обороны РФ Валерий Герасимов
Глава комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли и замминистр обороны РФ Валерий Герасимов
© Фото : Минобороны РФ
БЕРН, 18 дек - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с коллегой из США генералом Марком Милли ситуацию в Сирии и меры по предотвращению инцидентов в ходе военной деятельности сторон, сообщили в Минобороны России.
"Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах, а также мерам предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон", - говорится в сообщении,
Добавляется, что встреча носила конструктивный характер.
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Марк МиллиВооруженные силы РФВалерий ГерасимовРоссияСШАВ мире
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