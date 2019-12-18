В Оренбургской области запретили продажу аналогов снюса

УФА, 18 дек - РИА Новости. Депутаты заксобрания Оренбургской области запретили продажу аналогов снюса на территории региона, сообщили в пресс-службе губернатора области.
"В Оренбургской области принят закон о полном запрете продаж бестабачных никотиносодержащих смесей (снюсов) на территории региона с 20 февраля 2020 года", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что запретить продажу синтетических аналогов снюса предложил губернатор Денис Паслер. "Эту задачу он поставил перед всеми региональными ведомствами на аппаратном совещании. Инициативу главы региона поддержали депутаты фракции "Единая Россия" законодательного собрания области. Сегодня закон был принят на заседании местного парламента",- говорится в сообщении.
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Председатель комитета оренбургского заксобрания по здравоохранению Татьяна Шукурова отметила, что одна упаковка снюса содержит столько же никотина, сколько три пачки сигарет. "Это опасная доза с учетом того, что никотин действует на нервную систему, пищеварение, слизистые оболочки и вызывает тяжелые отравления, особенно у детей",- цитирует Шукурову пресс-служба.
Снюс - один из видов некурительного бездымного табака, главным компонентом которого является никотин. В одной порции снюса его содержится примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете. Продажа вещества запрещена в странах ЕС (кроме Швеции) и с 2016 года в России. За нарушение запрета в РФ введен административный штраф для граждан от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 7 тысяч до 12 тысяч, для юрлиц - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей. Однако этот запрет не регулирует продажу синтетических аналогов табака.