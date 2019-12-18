В Оренбургской области запретили продажу аналогов снюса

Председатель комитета оренбургского заксобрания по здравоохранению Татьяна Шукурова отметила, что одна упаковка снюса содержит столько же никотина, сколько три пачки сигарет. "Это опасная доза с учетом того, что никотин действует на нервную систему, пищеварение, слизистые оболочки и вызывает тяжелые отравления, особенно у детей",- цитирует Шукурову пресс-служба.

Снюс - один из видов некурительного бездымного табака, главным компонентом которого является никотин. В одной порции снюса его содержится примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете. Продажа вещества запрещена в странах ЕС (кроме Швеции) и с 2016 года в России. За нарушение запрета в РФ введен административный штраф для граждан от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 7 тысяч до 12 тысяч, для юрлиц - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей. Однако этот запрет не регулирует продажу синтетических аналогов табака.