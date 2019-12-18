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Салют на международном военно-музыкальный фестиваль Спасская башня
Фестиваль "Спасская башня"
2019-12-18T19:54+0300
https://ria.ru/20191218/1562549994.html
Стартовала продажа билетов на "Спасскую башню-2020"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156255/00/1562550091_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_ff67690bc5ed0b3a6f794b2f680b7530.jpg
РИА Новости

Стартовала продажа билетов на "Спасскую башню-2020"

19:23 18.12.2019 (обновлено: 19:54 18.12.2019)
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© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"Фестиваль "Сапасская башня"
Фестиваль Сапасская башня
© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Началась продажа билетов на военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который пройдет в Москве в 2020 году уже в тринадцатый раз, сообщила пресс-служба дирекции фестиваля.
"Сегодня, 18 декабря, стартует первый этап продаж билетов на XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"Фестиваль "Сапасская башня"
Фестиваль Сапасская башня
© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"
Фестиваль "Сапасская башня"
В уходящем году фестиваль прошел в двенадцатый раз. За эти годы фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран, вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль - Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года – Basel Military Tattoo).
В 2019 году фестиваль собрал на Красной площади 30 коллективов из 12 стран - Азербайджана, Белоруссии, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Республики Корея, России, Турции, Японии, - а также две международные группы: Кельтский оркестр волынок и барабанов и команду кельтских танцев.
© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"Фестиваль "Сапасская башня"
Фестиваль Сапасская башня
© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"
Фестиваль "Сапасская башня"
В 2020 году фестиваль пройдет на Красной площади с 28 августа по 6 сентября.
© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"Фестиваль "Сапасская башня"
Фестиваль Сапасская башня
© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"
Фестиваль "Сапасская башня"
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Фестиваль "Спасская башня"МоскваРоссияМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
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