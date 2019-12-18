Стартовала продажа билетов на "Спасскую башню-2020"

"Сегодня, 18 декабря, стартует первый этап продаж билетов на XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", - говорится в сообщении.

© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня" Фестиваль "Сапасская башня" © Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня" Фестиваль "Сапасская башня"

В уходящем году фестиваль прошел в двенадцатый раз. За эти годы фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран, вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль - Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года – Basel Military Tattoo).

В 2019 году фестиваль собрал на Красной площади 30 коллективов из 12 стран - Азербайджана, Белоруссии, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Республики Корея, России, Турции, Японии, - а также две международные группы: Кельтский оркестр волынок и барабанов и команду кельтских танцев.

© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня" Фестиваль "Сапасская башня" © Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня" Фестиваль "Сапасская башня"

В 2020 году фестиваль пройдет на Красной площади с 28 августа по 6 сентября.