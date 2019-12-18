Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Германии

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД ФРГ Хайко Маасом ситуацию на Украине с учетом итогов состоявшегося 9 декабря саммита в "нормандском формате" в Париже, а также положение в Ливии с акцентом на продвижение политического урегулирования в стране, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, телефонный разговор министров состоялся в среду.
Отмечается, что в связи с планами Берлина созвать международную конференцию по Ливии состоялось обсуждение положения в этой стране с акцентом на продвижение политического урегулирования через инклюзивный диалог с участием всех сторон конфликта.
"Была также затронута ситуация на Украине с приоритетом последовательной реализации Минских договоренностей и продолжения работы в рамках "нормандского формата" с учетом итогов состоявшегося 9 декабря саммита в Париже", - заявили в министерстве.
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Лавров и Маас также обсудили вопросы двусторонней повестки дня.
На первом за три года саммите лидеров стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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