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Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Германии
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РИА Новости

Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Германии

19:13 18.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД ФРГ Хайко Маасом ситуацию на Украине с учетом итогов состоявшегося 9 декабря саммита в "нормандском формате" в Париже, а также положение в Ливии с акцентом на продвижение политического урегулирования в стране, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, телефонный разговор министров состоялся в среду.
Отмечается, что в связи с планами Берлина созвать международную конференцию по Ливии состоялось обсуждение положения в этой стране с акцентом на продвижение политического урегулирования через инклюзивный диалог с участием всех сторон конфликта.
"Была также затронута ситуация на Украине с приоритетом последовательной реализации Минских договоренностей и продолжения работы в рамках "нормандского формата" с учетом итогов состоявшегося 9 декабря саммита в Париже", - заявили в министерстве.
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Лавров и Маас также обсудили вопросы двусторонней повестки дня.
На первом за три года саммите лидеров стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Рейхстаг
2 декабря, 12:23
В МИД Германии выступили за "окно диалога" с Россией
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