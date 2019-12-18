В Саратовской области от отравления угарным газом погибли два человека

САРАТОВ, 18 дек — РИА Новости. Два человека погибли в среду в частном доме в Воскресенском районе Саратовской области, предположительно, от отравления угарным газом, проводится проверка, сообщило областное управление СК РФ.
По данным следствия, днем в среду житель села Синодское заглянул в дом своего 57-летнего односельчанина и обнаружил его мертвым, а сотрудники полиции и СК нашли внутри жилища тело еще и 34-летнего жителя этого села.
"Помещение дома отапливалось дровяной печью типа "галанка". Шибер дымохода печи был закрыт. В качестве основной причины гибели указанных мужчин предварительно рассматривается отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в СК.
17 декабря, 06:50В Кузбассе два человека отравились угарным газом в частном доме