Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T18:58+0300
https://ria.ru/20191218/1562549407.html
В Саратовской области от отравления угарным газом погибли два человека
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

В Саратовской области от отравления угарным газом погибли два человека

18:58 18.12.2019
159
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 18 дек — РИА Новости. Два человека погибли в среду в частном доме в Воскресенском районе Саратовской области, предположительно, от отравления угарным газом, проводится проверка, сообщило областное управление СК РФ.
По данным следствия, днем в среду житель села Синодское заглянул в дом своего 57-летнего односельчанина и обнаружил его мертвым, а сотрудники полиции и СК нашли внутри жилища тело еще и 34-летнего жителя этого села.
"Помещение дома отапливалось дровяной печью типа "галанка". Шибер дымохода печи был закрыт. В качестве основной причины гибели указанных мужчин предварительно рассматривается отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в СК.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
17 декабря, 06:50
В Кузбассе два человека отравились угарным газом в частном доме
001231
Обсудить 0
СУ СК по Саратовской областиСледственный комитет РФСаратовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Серпухове полицейские оказывали скончавшемуся задержанному помощь
Американский актер Джек Николсон на XXIII Московском международном кинофестивале в Москве
Внук Джека Николсона рассказал о самочувствии голливудского актера
Поезд сошел с рельсов
В Румынии два поезда сошли с рельсов
Выставка IREX
В Токио открылась крупнейшая в мире выставка роботов IREX
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Россия призвала ОБСЕ отреагировать на угрозы в адрес Sputnik Estonia
Скорая помощь в Пекине, КНР
Число погибших в ДТП с автобусом в Гонконге выросло до шести
Полицейская машина на улице в Берлине, Германия
Полиция Берлина пока не нашла вскрывших могилу Гейдриха
Ташкент
В Ташкенте нашли тела двух рабочих, погибших при строительстве метро
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
В Марий Эл три рыбака на квадроцикле провалились под лед
Решетка перед зданием Московского городского суда
Суд оставил в силе приговор сбившему женщину экс-сотруднику "Синергии"
Павильон по продаже сигарет
В Оренбургской области запретили продажу аналогов снюса
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев
"Нафтогаз" оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали ситуацию со Sputnik Estonia
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Германии
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о праве ФСО на использование боевой техники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния