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В Серпухове полицейские оказывали скончавшемуся задержанному помощь
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РИА Новости

В Серпухове полицейские оказывали скончавшемуся задержанному помощь

18:58 18.12.2019 (обновлено: 19:42 18.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Полицейские до приезда медиков оказывали помощь скончавшемуся от удушения в Серпухове задержанному, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции в Серпухове, которые случайно задушили буйного задержанного. Отмечалось, что, по предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила "от механической асфиксии вследствие сдавления грудной клетки и живота". Таким образом, как сообщала официальный представитель подмосковного ГСУСК России, полицейскими, которые задерживали и доставляли в отдел мужчину, были причинены телесные повреждения, от которых тот скончался.
"По пути следования задержанный пожаловался на плохое самочувствие. Ему была вызвана бригада медицинских работников, а до их приезда сотрудники полиции оказывали первую помощь, однако до прибытия медиков мужчина скончался", - сказала она.
Они отметила, что по данному факту назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка действий сотрудников полиции, участвующих в задержании гражданина. Подчеркивается, что в случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 16:44
В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного
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