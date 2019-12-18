В Серпухове полицейские оказывали скончавшемуся задержанному помощь

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Полицейские до приезда медиков оказывали помощь скончавшемуся от удушения в Серпухове задержанному, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции в Серпухове, которые случайно задушили буйного задержанного. Отмечалось, что, по предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила "от механической асфиксии вследствие сдавления грудной клетки и живота". Таким образом, как сообщала официальный представитель подмосковного ГСУСК России, полицейскими, которые задерживали и доставляли в отдел мужчину, были причинены телесные повреждения, от которых тот скончался.
"По пути следования задержанный пожаловался на плохое самочувствие. Ему была вызвана бригада медицинских работников, а до их приезда сотрудники полиции оказывали первую помощь, однако до прибытия медиков мужчина скончался", - сказала она.
Они отметила, что по данному факту назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка действий сотрудников полиции, участвующих в задержании гражданина. Подчеркивается, что в случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.