Полиция Берлина пока не нашла вскрывших могилу Гейдриха

БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Полиция Полиция Берлина пока не нашла злоумышленников, которые вскрыли могилу, где предположительно захоронен влиятельный деятель нацистской Германии, один из авторов идеи Холокоста Рейнхард Гейдрих, сообщили РИА Новости в управлении полиции Берлина.

О вскрытии могилы Гейдриха стало известно в конце прошлой недели. При этом преступление произошло не позднее, чем в ночь на четверг, 12 декабря, поскольку о происшествии полиции сообщил лишь в четверг утром работник кладбища. Мотивы и цели злоумышленников не ясны, но тот факт, что могила была без опознавательных знаков, указывает на то, что злоумышленники знали, что они делают.

"Подозреваемых на данный момент нет. Полиция расследует дело по подозрению в осквернении могилы (параграф 168 Уголовного кодекса)", - сообщили в полиции.

Соответствующая статья предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет либо денежный штраф. При этом в полиции избегают указания на то, что речь идет о могиле Гейдриха. В ответе на запрос РИА Новости используются нейтральные обороты, указывающие на то, что преступление было совершено "на одном из кладбищ в центральном районе Берлина". По словам полиции, речь идет о "неизвестном, анонимном месте захоронения". "Кому принадлежит место захоронения и кто там погребен, не известно", - говорится в ответе полиции на запрос РИА Новости.

Генерал СС Гейдрих был исполняющим обязанности имперского протектора Богемии и Моравии, так называлась Чехия после ее оккупации армией гитлеровской Германии. Кроме того, до смерти он занимал пост начальника главного управления имперской безопасности (РСХА, тайной полиции). На этом посту Гейдрих "прославился" массовым уничтожением еврейского населения, а также попытками германизировать чехов.