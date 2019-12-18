В Токио открылась крупнейшая в мире выставка роботов IREX

ТОКИО, 18 дек – РИА Новости, Ксения Нака. IREX-2019 - крупнейшая в мире выставка робототехники различных направлений – от промышленных до тех, которые совсем скоро войдут в нашу повседневную жизнь – открылась в IREX-2019 - крупнейшая в мире выставка робототехники различных направлений – от промышленных до тех, которые совсем скоро войдут в нашу повседневную жизнь – открылась в Токио , передаёт корреспондент РИА Новости.

"Основная часть выставки – это промышленные роботы и роботы для сервиса. Сейчас виды роботов становятся все более разнообразными. Те роботы, которых мы сейчас относим к сфере обслуживания, в не столь отдаленном будущем станут просто бытовой техникой. Иногда говорят, что роботы заберут работу у человека, но надо понимать, что они заберут себе однообразную работу прежде всего. А также работу "трех К" - работу, которая считается грязной, опасной и тяжелой (по-японски это "китанай", "кикэн" и "кицуй" - ред.)", — сказал РИА Новости глава оргкомитета выставки и президент компании Yaskawa Хироси Огасавара.

Действительно, судя по количеству роботов, представленных в сфере автопрома, в самое ближайшее время однообразный труд человека у сборочного конвейера возьмут на себя роботы. Зрители с восхищением смотрели на работу восьми белоснежных роботов компании NACHI на сборочном конвейере, артистичные и слаженные движения которых больше напоминали выступление кордебалета.

На опасных участках роботы способны заменить человека за счет дистанционного управления, когда робот в точности повторяет движения оператора - человека, который находится на расстоянии. В сфере обслуживания совсем скоро робот-бармен, внешне на человека совсем не похожий, примет заказ и принесет напитки. Сейчас идут переговоры о покупке его для одного из токийских баров.

Но выставка не была бы японской, если бы здесь были представлены только полезные с рациональной точки зрения роботы - нашлось место и развлечениям. Поэтому наряду с гигантами робототехники здесь можно увидеть стенд с игрушечной пандой, главное достоинство которой в том, что она "считывает" выражение лица собеседника и сама начинает хмуриться или улыбаться в ответ. Большой популярностью пользовался стенд компании OMRON, но не та часть, где практически был воспроизведен заводской цех, а стол для настольного тенниса, за которым в неравном схватке сражались человек и робот. При этом робот позволял себе язвительные замечания в адрес спортсмена "Ну вот, уже лучше!", "Как хорошо теперь пошло!" и так далее. Успехом пользовался робот, который обучает всех желающих правильно делать приседания, а затем выносит оценку по 10-балльной шкале.