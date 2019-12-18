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РИА Наука
2019-12-18T20:14+0300
https://ria.ru/20191218/1562549211.html
В Токио открылась крупнейшая в мире выставка роботов IREX
https://cdn21.img.ria.ru/images/156255/16/1562551604_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_2002076f4c98b5c5602b0cb3b379b712.png
РИА Новости

В Токио открылась крупнейшая в мире выставка роботов IREX

18:55 18.12.2019 (обновлено: 20:14 18.12.2019)
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© РИА Новости / Ксения НакаВыставка IREX
Выставка IREX
© РИА Новости / Ксения Нака
ТОКИО, 18 дек – РИА Новости, Ксения Нака. IREX-2019 - крупнейшая в мире выставка робототехники различных направлений – от промышленных до тех, которые совсем скоро войдут в нашу повседневную жизнь – открылась в Токио, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Основная часть выставки – это промышленные роботы и роботы для сервиса. Сейчас виды роботов становятся все более разнообразными. Те роботы, которых мы сейчас относим к сфере обслуживания, в не столь отдаленном будущем станут просто бытовой техникой. Иногда говорят, что роботы заберут работу у человека, но надо понимать, что они заберут себе однообразную работу прежде всего. А также работу "трех К" - работу, которая считается грязной, опасной и тяжелой (по-японски это "китанай", "кикэн" и "кицуй" - ред.)", — сказал РИА Новости глава оргкомитета выставки и президент компании Yaskawa Хироси Огасавара.
Действительно, судя по количеству роботов, представленных в сфере автопрома, в самое ближайшее время однообразный труд человека у сборочного конвейера возьмут на себя роботы. Зрители с восхищением смотрели на работу восьми белоснежных роботов компании NACHI на сборочном конвейере, артистичные и слаженные движения которых больше напоминали выступление кордебалета.
На опасных участках роботы способны заменить человека за счет дистанционного управления, когда робот в точности повторяет движения оператора - человека, который находится на расстоянии. В сфере обслуживания совсем скоро робот-бармен, внешне на человека совсем не похожий, примет заказ и принесет напитки. Сейчас идут переговоры о покупке его для одного из токийских баров.
© РИА Новости / Ксения НакаВыставка IREX
Выставка IREX
© РИА Новости / Ксения Нака
Выставка IREX
Но выставка не была бы японской, если бы здесь были представлены только полезные с рациональной точки зрения роботы - нашлось место и развлечениям. Поэтому наряду с гигантами робототехники здесь можно увидеть стенд с игрушечной пандой, главное достоинство которой в том, что она "считывает" выражение лица собеседника и сама начинает хмуриться или улыбаться в ответ. Большой популярностью пользовался стенд компании OMRON, но не та часть, где практически был воспроизведен заводской цех, а стол для настольного тенниса, за которым в неравном схватке сражались человек и робот. При этом робот позволял себе язвительные замечания в адрес спортсмена "Ну вот, уже лучше!", "Как хорошо теперь пошло!" и так далее. Успехом пользовался робот, который обучает всех желающих правильно делать приседания, а затем выносит оценку по 10-балльной шкале.
IREX – 2019 разместилась в гигантском выставочном комплексе Tokyo Big Sight. В этом году в ней приняло участие рекордное число компаний – 637, которые разместили свои экспонаты на 3060 стендах. Организаторы рассчитывают, что выставку посетят 130 тысяч человек.
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РИА НаукаТокиоТехнологииЭкономика
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