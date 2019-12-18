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В ФНС рассказали о значении цифрового развития для налогообложения
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РИА Новости

В ФНС рассказали о значении цифрового развития для налогообложения

18:52 18.12.2019 (обновлено: 19:05 18.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Развитие цифровых технологий позволит избавиться от устаревающей формы отчетности по налогам и создать в РФ систему бесконтактного налогообложения, заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, выступая на заседании Организации экономического сотрудничества и развития в Париже.
Основными темами заседания стали формулирование стратегии цифровой трансформации налоговых органов и обсуждение подходов к формированию видения налоговой администрации-2030.
"Цифровая трансформация превратит налоговые администрации в провайдеров цифровых платформ для ведения всей экономической деятельности внутри своих стран. Все транзакции будут происходить внутри прозрачной среды, что позволит отказаться от отчетности и перейти к автоматическому бесконтактному налогообложению", - передает пресс-служба ведомства слова Мишустина.
По его словам, приоритетами для налоговых органов в среднесрочной перспективе должны стать повышение прозрачности и уровня доверия общества за счет внедрения механизмов автоматического соблюдения налогового законодательства. Это потребует развития автоматизированных систем искусственного интеллекта, интеграции с экосистемами налогоплательщиков и предоставления им персонализированных проактивных услуг.
В России элементы такого подхода уже внедряются, сообщил руководитель ФНС, приведя в пример приложение "Мой налог", разработанное в рамках специального налогового режима для самозанятых. "Такое встроенное, незаметное налоговое администрирование можно впоследствии распространять и на другие категории налогоплательщиков, создавая единую виртуальную транзакционную среду", - сказал глава ФНС.
Он добавил, что "налоговые администрации идеально подходят на роль операторов этой среды, но для этого еще многое предстоит поменять в кадровом и организационном плане, нельзя забывать и о постоянном укреплении международного сотрудничества".
Бланк налоговой декларации
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Михаил МишустинФедеральная налоговая служба РФПарижТехнологииЭкономика
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