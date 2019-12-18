В ФНС рассказали о значении цифрового развития для налогообложения

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Развитие цифровых технологий позволит избавиться от устаревающей формы отчетности по налогам и создать в РФ систему бесконтактного налогообложения, заявил глава Федеральной налоговой службы Развитие цифровых технологий позволит избавиться от устаревающей формы отчетности по налогам и создать в РФ систему бесконтактного налогообложения, заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин , выступая на заседании Организации экономического сотрудничества и развития в Париже

Основными темами заседания стали формулирование стратегии цифровой трансформации налоговых органов и обсуждение подходов к формированию видения налоговой администрации-2030.

"Цифровая трансформация превратит налоговые администрации в провайдеров цифровых платформ для ведения всей экономической деятельности внутри своих стран. Все транзакции будут происходить внутри прозрачной среды, что позволит отказаться от отчетности и перейти к автоматическому бесконтактному налогообложению", - передает пресс-служба ведомства слова Мишустина.

По его словам, приоритетами для налоговых органов в среднесрочной перспективе должны стать повышение прозрачности и уровня доверия общества за счет внедрения механизмов автоматического соблюдения налогового законодательства. Это потребует развития автоматизированных систем искусственного интеллекта, интеграции с экосистемами налогоплательщиков и предоставления им персонализированных проактивных услуг.

В России элементы такого подхода уже внедряются, сообщил руководитель ФНС , приведя в пример приложение "Мой налог", разработанное в рамках специального налогового режима для самозанятых. "Такое встроенное, незаметное налоговое администрирование можно впоследствии распространять и на другие категории налогоплательщиков, создавая единую виртуальную транзакционную среду", - сказал глава ФНС.