Глава ПАСЕ считает, что российская правовая практика обогатила ЕСПЧ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава ПАСЕ Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье рассказала, чем именно обогатила Россия практику Страсбургского суда.

В распространенном по итогам ее визита в РФ пресс-релизе говорится, в частности, что "как и любое государство (Совета Европы), Россия привнесла в Совет Европы свою правовую практику, а также новые инициативы, особенно в области правового сотрудничества".

"Российское законодательство и прецедентное право национальных судов также были обогащены стандартами ЕСПЧ, прецедентным правом..." - добавила она.

Вместе с тем в документе не содержаться конкретные примеры того, что стороны приобрели от взаимодействия друг с другом.

Примечательно, что нынешний визит - последний для Паскье в качестве главы Ассамблеи. Ее полномочия истекут в конце января 2020 года.

Ранее Паскье посетила РФ и встретилась, в частности, со спикером ГД Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.