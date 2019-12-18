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2019-12-18T18:38+0300
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Глава ПАСЕ считает, что российская правовая практика обогатила ЕСПЧ
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РИА Новости

Глава ПАСЕ считает, что российская правовая практика обогатила ЕСПЧ

18:38 18.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье рассказала, чем именно обогатила Россия практику Страсбургского суда.
В распространенном по итогам ее визита в РФ пресс-релизе говорится, в частности, что "как и любое государство (Совета Европы), Россия привнесла в Совет Европы свою правовую практику, а также новые инициативы, особенно в области правового сотрудничества".
"Российское законодательство и прецедентное право национальных судов также были обогащены стандартами ЕСПЧ, прецедентным правом..." - добавила она.
Вместе с тем в документе не содержаться конкретные примеры того, что стороны приобрели от взаимодействия друг с другом.
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
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Примечательно, что нынешний визит - последний для Паскье в качестве главы Ассамблеи. Ее полномочия истекут в конце января 2020 года.
Ранее Паскье посетила РФ и встретилась, в частности, со спикером ГД Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. ПАСЕ 26 июня нынешнего года в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии.
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17 декабря, 16:34
Матвиенко оценила вклад главы ПАСЕ в возвращение России в Ассамблею
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