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Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Китая
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РИА Новости

Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Китая

18:35 18.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И вопросы двусторонней и международной повестки, включая взаимодействие России и Китая в СБ ООН, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Телефонный разговор состоялся 18 декабря.
"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая взаимодействие России и Китая в СБ ООН", - отмечается в заявлении МИД РФ.
Ранее Россия и Китай подготовили совместный проект резолюции Совета безопасности ООН, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту документа, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях. Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове… с использованием всех соответствующих средств".
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
Вчера, 12:41Россия-Китай: Главное
Китай и Россия передали в Совбез ООН проект резолюции по КНДР
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Ван И (политик)Сергей ЛавровСовет Безопасности ООНКитайРоссияВ мире
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