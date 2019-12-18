Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Китая

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И вопросы двусторонней и международной повестки, включая взаимодействие России и Китая в СБ ООН, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Телефонный разговор состоялся 18 декабря.
"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая взаимодействие России и Китая в СБ ООН", - отмечается в заявлении МИД РФ.
Ранее Россия и Китай подготовили совместный проект резолюции Совета безопасности ООН, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту документа, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях. Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове… с использованием всех соответствующих средств".