Фестиваль Чайковского пройдет в Большом театре к 180-летию композитора

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Фестиваль Петра Чайковского, посвященный 180-летию композитора, пройдет в Большом театре в следующем сезоне, сообщил на пресс-конференции гендиректор ГАБТ Владимир Урин.

По его словам, в фестиваль будут включены все спектакли на музыку Чайковского, которые идут в Большом театре.

"У нас существуют планы записи на канале Mezzo в рамках большого юбилейного проекта, посвященного 180-летию Петра Ильича Чайковского, который также станет главным событием 20-го года на канале. Планы есть, но конкретные решения будут известны позже", - сказал Урин.

Он также назвал сотрудничество с Mezzo очень важным проектом для театра. По его словам, в совместных планах - записи новых премьерных спектаклей.

Гендиректор канала Беренис Лажуани, в свою очередь, рассказала, что "Завтра состоится трансляция одной из самых громких премьер Большого театра – знаменитого спектакля "Борис Годунов".