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Фестиваль Чайковского пройдет в Большом театре к 180-летию композитора
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РИА Новости

Фестиваль Чайковского пройдет в Большом театре к 180-летию композитора

18:16 18.12.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРусский композитор Чайковский
Русский композитор Чайковский
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Фестиваль Петра Чайковского, посвященный 180-летию композитора, пройдет в Большом театре в следующем сезоне, сообщил на пресс-конференции гендиректор ГАБТ Владимир Урин.
По его словам, в фестиваль будут включены все спектакли на музыку Чайковского, которые идут в Большом театре.
"У нас существуют планы записи на канале Mezzo в рамках большого юбилейного проекта, посвященного 180-летию Петра Ильича Чайковского, который также станет главным событием 20-го года на канале. Планы есть, но конкретные решения будут известны позже", - сказал Урин.
Он также назвал сотрудничество с Mezzo очень важным проектом для театра. По его словам, в совместных планах - записи новых премьерных спектаклей.
Гендиректор канала Беренис Лажуани, в свою очередь, рассказала, что "Завтра состоится трансляция одной из самых громких премьер Большого театра – знаменитого спектакля "Борис Годунов".
Mezzo – европейский телеканал, посвященный классической музыке, опере, джазу и балету. Как отметила Лажуани, канал работает на 80 стран, у него около 60 миллионов подписчиков.
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