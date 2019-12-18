Фестиваль Чайковского пройдет в Большом театре к 180-летию композитора

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Фестиваль Петра Чайковского, посвященный 180-летию композитора, пройдет в Большом театре в следующем сезоне, сообщил на пресс-конференции гендиректор ГАБТ Владимир Урин.
По его словам, в фестиваль будут включены все спектакли на музыку Чайковского, которые идут в Большом театре.
"У нас существуют планы записи на канале Mezzo в рамках большого юбилейного проекта, посвященного 180-летию Петра Ильича Чайковского, который также станет главным событием 20-го года на канале. Планы есть, но конкретные решения будут известны позже", - сказал Урин.
Он также назвал сотрудничество с Mezzo очень важным проектом для театра. По его словам, в совместных планах - записи новых премьерных спектаклей.
Гендиректор канала Беренис Лажуани, в свою очередь, рассказала, что "Завтра состоится трансляция одной из самых громких премьер Большого театра – знаменитого спектакля "Борис Годунов".
Mezzo – европейский телеканал, посвященный классической музыке, опере, джазу и балету. Как отметила Лажуани, канал работает на 80 стран, у него около 60 миллионов подписчиков.