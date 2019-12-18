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В Госдуму внесли проект о праве ФСО на использование боевой техники
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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о праве ФСО на использование боевой техники

18:12 18.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы - члены комитета по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым в среду внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать в своей работе боевую технику, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Изменения вносятся в федеральный закон "О государственной охране".
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"Уточняется порядок применения сотрудниками органов государственной охраны физической силы, специальных средств и оружия. Законопроектом устанавливается, что применение сотрудниками органов государственной охраны боевой техники осуществляется в порядке, определяемом правительством Российской Федерации, а военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в органах государственной охраны, привлеченные для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, имеют право применять физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом для сотрудников органов государственной охраны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также в документе добавляется, что сотрудники охраны не несут ответственность за вред и убытки, причиненные при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники, если они использовались в порядке, установленном данным законом.
Уточняется, что финансирование расходов для реализации законопроекта будет осуществляться за счет федерального бюджета, предусмотренного органам госохраны, что "соответствует действующему порядку финансирования и не потребует дополнительного выделения средств федерального бюджета".
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ФСОГосдума РФРоссияБезопасностьОбщество
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